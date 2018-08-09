"Щелкунчик и четыре королевства": появился новый трейлер известной сказки

Студия Disney представила новый трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства", сюжет которого основан на известной сказке Э.Т.А. Гофмана.

Главную роль в экранизации исполнит 17-летняя Маккензи Фой, известная по роли в ленте "Интерстеллар".

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В фильме также появятся Кира Найтли и Морган Фримен. А роль отрицательного героя досталась Хелен Миррен.

Премьера фильма "Щелкунчик и четыре королевства" состоится в начале ноября 2018 года.

Смотрите второй трейлер "Щелкунчик и четыре королевства": видео

Смотрите первый трейлер "Щелкунчик и четыре королевства": видео