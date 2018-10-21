Щемящие воспоминания о Поплавской и побег "неверной" россиянки в Украину– топ-5 видео недели

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Гибель Поплавской: трогательные воспоминания об актрисе "Дизель Шоу"

В субботу, 20 октября, возле села Мила, что на Киевщине в ДТП погибла актриса проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Водитель автобуса, в котором была команда шоу, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Как только стало известно о трагедии, на место аварии начали приезжать люди с цветами и лампадками. "Просто такой шок. Мы с мужем встали, мы здесь живем просто недалеко, и решили быстро приехать и возложить цветы", – рассказала поклонница творчества Марины Поплавской Ольга.

Вспоминали Марину и в Житомире. В родном городе она 23 года работала учителем русского языка и литературы в школе. И даже несмотря на плотный график и концерты, не бросала преподавания. Потому что, как сама говорила, мечтала всегда помогать детям, наставлять их. И лишь два года назад актриса уволилась из школы, чтобы полностью посвятить себя юмористическим проектам.

Видео о жизни Марины Поплавской

Как шутки о Кирилле и РПЦ привели россиянку до изгнания в Украину

Мария Мотузна, которую россияне обвиняют в экстремизме, переехала, а, фактически, сбежала в Киев, потому что на родине ее преследуют за религиозные мемы. За четыре картинки в соцсети в отношении женщины начато уголовное производство. И таких дел в России открывают десятки.

Марии Мотузной в Барнауле грозит заключение на пять лет за религиозные мемы, которые она перепостила в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Впрочем, политического убежища женщина просить не собирается. Но все же преимущества свободы слова в Украине уже оценила. К тому же, оценила – буквально: пообещала пообщаться с журналистами позже, и, как оказалось, минимум за 500 евро.

Видео о деятельности Марии в России и бегство в Украину

Ночной бой в Песках: красноречивое видео



Пророссийские боевики прицельно били из гранатометов по позициям Вооруженных сил Украины в Песках. Обстрел начался сразу после наступления сумерек. Украинские солдаты вынуждены были ответить, ведь только два дня назад на этой же позиции и так же в результате обстрела был ранен их собрат.

Журналисты 24 канала ехали к позициям украинских бойцов на военной машине по открытой дороге. Останавливаться нельзя – враг дорогу прекрасно видит. Хоть пока солнце не село, пророссийские боевики редко открывают огонь. Только луна сменяет на небе солнце – в сторону позиций украинской армии летят первые прицельные выстрелы.

Видео боя в Песках

Кучи пластика и одежды: в Запорожье дайверы достали тонны мусора из реки Днепр

В субботу, 20 октября, в Запорожье дайверы ныряли в реку Днепр в поисках мусора. Там провели ежегодную акцию по очистке реки. Неравнодушные подняли со дна кучи пластика, стекла, металла и одежды. Дайверы вспомнили, чем удивляло дно Днепра. Среди самых ярких воспоминаний – тело тропической ящерицы. Животное умерло на борту плавучего зверинца, ее втихаря сбросили в воду.

"Был варан длиной более метра. Нашел его молодой дайвер, когда он его увидел, выскочил из воды и кричал: "Крокодил". Все находили: и паспорта, и парики", – вспомнил вице-президент областной федерации дайверов Геннадий Ушаков.

Видео про жуткие "находки" Днепра

Зарубежная империя бизнеса ректора КПИ Згуровского

Журналисты-расследователи нашли у главы Киевского политехнического института Згуровского незадекларированное имущество – недвижимости на два миллиона долларов в американской Калифорнии и компанию по продаже недвижимости в Черногории. При чем, об этом ни слова не упомянул в декларациях за предыдущие годы.

После выхода расследования Згуровский даже прервал отпуск и назначил внутренние проверки в вузе. Лично общаться с журналистами снова не захотел. В письменном заявлении назвал это спланированной акцией по дискредитации всего КПИ и его ректора.

Видео о журналистском расследовании в отношении Згуровского