Щенок, которого хозяин голыми руками спас из пасти аллигатора, стал помощником шерифа: видео
В США щенок, которого спасли из пасти аллигатора, стал помощником местного шерифа. Малыш даже получил специальный значок, свидетельствующий о принадлежности к профессии детектива.
Щенок по имени Гуннар – 4-месячный кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Об этом сообщает CNN.
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Церемонию присяги провел шериф Кармин Марс.
Вы клянетесь соблюдать конституционные законы во время работы в Офисе шерифа округа Ли? Это важный день. Теперь вы будете детективом, хорошо,
– спросил Марс.
Щенок утвердительно залаял.
Выполнять важную миссию малышу будет помогать его хозяин – 74-летний Ричард Вилбенкс.
Детали спасения Гуннара
- Несколько месяцев назад Вилбенкс спас Гуннара из пасти аллигатора. Трагедия едва не произошла во время обычной прогулки.
- Аллигатор внезапно выскочил из воды и проглотил щенка.
- Однако хозяин не растерялся и голыми руками спас своего любимца из пасти хищника.
Спасение Гуннара из пасти аллигатора: смотрите видео
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