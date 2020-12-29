В США щенок, которого спасли из пасти аллигатора, стал помощником местного шерифа. Малыш даже получил специальный значок, свидетельствующий о принадлежности к профессии детектива.

Щенок по имени Гуннар – 4-месячный кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Об этом сообщает CNN.

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Церемонию присяги провел шериф Кармин Марс.

Вы клянетесь соблюдать конституционные законы во время работы в Офисе шерифа округа Ли? Это важный день. Теперь вы будете детективом, хорошо,

– спросил Марс.

Щенок утвердительно залаял.

Выполнять важную миссию малышу будет помогать его хозяин – 74-летний Ричард Вилбенкс.

Детали спасения Гуннара

Несколько месяцев назад Вилбенкс спас Гуннара из пасти аллигатора. Трагедия едва не произошла во время обычной прогулки.

Аллигатор внезапно выскочил из воды и проглотил щенка.

Однако хозяин не растерялся и голыми руками спас своего любимца из пасти хищника.

Спасение Гуннара из пасти аллигатора: смотрите видео