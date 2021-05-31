Стерненко оправдали по этому делу. Теперь Щербич может понести наказание за ложь в суде.

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Активист Стерненко опубликовал на своей странице в фейсбуке видео заседания в суде, на котором Шербич несколько раз отказывается отвечать на вопросы. Он не смог объяснить, почему давал разные показания.

"Суд признал, что "пострадавший" Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций относительно места, времени и обстоятельств "преступления", – написал в заметке Стерненко.

Адвокат Маси Найем написал в комментарии к сообщению: "За это будет ему (Щербичу – 24 канал) уголовное дело".

Стерненко оправдали: что известно