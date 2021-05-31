Не смог объяснить это: Щербич по делу Стерененко давал разные показания в судах

Сергея Стерненко признали невиновным в похищении Сергея Щербича. Также Апелляционный суд Одессы 31 мая признал, что сам Щербич давал разные показания в различных судах по этому делу.
Стерненко оправдали по этому делу. Теперь Щербич может понести наказание за ложь в суде.
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Активист Стерненко опубликовал на своей странице в фейсбуке видео заседания в суде, на котором Шербич несколько раз отказывается отвечать на вопросы. Он не смог объяснить, почему давал разные показания.
"Суд признал, что "пострадавший" Щербич менял показания в судах 1 и 2 инстанций относительно места, времени и обстоятельств "преступления", – написал в заметке Стерненко.
Адвокат Маси Найем написал в комментарии к сообщению: "За это будет ему (Щербичу – 24 канал) уголовное дело".
Стерненко оправдали: что известно
- Соответствующее решение Апелляционный суд Одессы объявил 31 мая. Однако оправдали активиста Сергея Стерненко только по делу о якобы похищении Сергея Щербича с целью завладения 300 гривнами.
- В этом деле накануне Приморский суд Одессы признал активиста виновным и приговорил к 7,3 года лишения свободы. Это произошло 23 февраля 2021 года.
- Сам Стерненко уверял, что Щербич – "титушка и пророссийский коллаборационист".
- Стерненко приговорили к 1 году условно, ведь признали виновным по 2 статьям.