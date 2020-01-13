Что будет с гривной в 2020 году: прогноз от НБУ

В 2020 году курс гривны может колебаться в обе стороны. В том числе украинская валюта может окрепнуть.

Первая заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью для FinClub рассказала, что сегодняшнее укрепление гривны – это результат реформы последних лет.

К теме: Что будет с гривной в ближайшее время: в правительстве дали прогноз

По словам Рожковой, усиление гривны могло бы начаться и раньше, но в какой-то мере сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране.

В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривни, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом,

– подчеркнула Екатерина Рожкова.

Подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования. Например, Чехия или Польша в начале 2000 годов.

Кроме того, укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Справка. Нацбанк выкупил абсолютно рекордные 1,5 миллиарда долларов: что это означает – читайте здесь.

Заместительница главы НБУ подчеркивает, что были и другие факторы укрепления гривны:

рост производительности в агросекторе;

внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – "Нафтогаз", "Кернел".

По словам Рожковой, в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

Обратите внимание: Бюджет-2020: какой курс доллара заложили в госбюджет

Что известно об укреплении гривны? Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.



Укрепление объясняют:

– ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

– высоким урожаем зерновых;

– низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.



По версии Bloomberg в 2019 году курс украинской гривны относительно доллара повысился на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые выросли больше всего. В МФВ объясняют укрепление гривны относительно иностранных валют благоприятными условиями на международных товарных и финансовых рынках.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала