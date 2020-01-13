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      Что будет с гривной в 2020 году: прогноз от НБУ

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      Что будет с гривной в 2020 году / bank.gov.ua

      В 2020 году курс гривны может колебаться в обе стороны. В том числе украинская валюта может окрепнуть.

      Первая заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью для FinClub рассказала, что сегодняшнее укрепление гривны – это результат реформы последних лет.

      К теме: Что будет с гривной в ближайшее время: в правительстве дали прогноз

      По словам Рожковой, усиление гривны могло бы начаться и раньше, но в какой-то мере сдерживалось неопределенностью, связанной с двойными выборами в стране.

      В ходе кризиса мы наблюдали шоковую девальвацию гривни, вызванную не экономическими факторами, а ожиданиями и страхом,
      – подчеркнула Екатерина Рожкова.

      Подобный путь проходили и другие страны, которые реализовывали режим инфляционного таргетирования. Например, Чехия или Польша в начале 2000 годов.

      Кроме того, укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

      Справка. Нацбанк выкупил абсолютно рекордные 1,5 миллиарда долларов: что это означает – читайте здесь.

      Заместительница главы НБУ подчеркивает, что были и другие факторы укрепления гривны:

      • рост производительности в агросекторе;
      • внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – "Нафтогаз", "Кернел".

      По словам Рожковой, в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

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      Что известно об укреплении гривны? Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

      Укрепление объясняют:
      – ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      – высоким урожаем зерновых;
      – низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.

      По версии Bloomberg в 2019 году курс украинской гривны относительно доллара повысился на 19%. Таким образом гривна стала первой в рейтинге валют, которые выросли больше всего. В МФВ объясняют укрепление гривны относительно иностранных валют благоприятными условиями на международных товарных и финансовых рынках.

      валюта гривня долар курс нбу
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Прогнозы 2020 Курсы валют Доллар-Гривна Гривна НБУ
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