Що читають відомі українці

Зараз українська мова квітне на сторінках багатьох книжок вітчизняних видавництв: в класиці, в сучасній літературі, в українських і перекладних творах. Українські лідери думок не можуть нарадуватися такій ситуації і часто публікують рекомендації до читання. Тож далі добірка книжок, які радять успішні українці у 2019 році.

Тоні Моррісон "Кохана"

Важкий, проте дуже захопливий роман, заснований на реальній історії. Дії відбувалися наприкінці Громадянської війни, у часи рабовласництва. У центрі подій темношкіра рабиня, яка втекла від господарів. Проте тодішні закони були проти неї та її дітей.

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Цей роман увійшов до списку 100 найкращих книжок усіх часів за версією Норвезького книжкового клубу, отримав Національну та Пулітцерівську премій.



Володимир Вятрович – український науковець-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху, громадський діяч, екс-голова Українського інституту національної пам'яті

Володимир про роман "Кохана":

"Важко відірватися" – звична реакція читача на цікаву чи веселу книгу, із карколомним, захоплюючим сюжетом.

Ця зовсім інша. Читати важко, але не через стиль авторки (він неймовірний), а через описане нею. Іноді навіть боляче. І тим неменше від тексту важко відірватися.

Неймовірно сильна книга, авторку якої відзначили і Пулітцером, і Нобелем. Рекомендую. Знайдіть в собі силу прочитати і не пошкодуєте – станете сильнішими.

Дякую "Фабула" за видання нової класики літератури українською."

Ієн Мортімер "Століття змін"

Структуровані історичні факти, які дають привід замислитися. Автор наглядно зображує, у які століття і чому відбувалося найбільше змін, як це вплинуло на хід історії. Більш того, читаючи цю книжку, можна помітити циклічність подій. Дійсно є над чим подумати.



Лідер гурту "Тартак", співак, шоумен, радіоведучий Сашко Положинський

Сашко Положинський про "Століття змін":

"Легко і цікаво написана, а також дуже інформативна. Містить багато цікавої інформації. Мені дуже подобається, що ця інформація подається частково в контексті тих цивілізаційних змін, які відчуваються ще й зараз на нашій планеті і в нашому суспільстві також. Тому я би радив цю книжку теж".



Український політик і державний діяч, колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко

Справжній книжковий фанат Юрій Луценко добре знається на літературі. За його спиною не одна сотня прочитаних книжок і власні мемуари. Як і Сашко Положинський, Юрій не залишився байдужим до науково-популярної книжки "Століття змін".

"Дуже рекомендую. Факти, цифри, таблиці, прості розрахунки дають нове бачення історії".

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Гаррі Паркер "Анатомія солдата"

Дебютний роман, який полонив усю Англію. Автор – учасник війн в Афганістані та Іраку, втратив обидві ноги під час бойових дій. Актуально, зворушливо, боляче, сильно.



Дмитро Ярош – український громадсько-політичний діяч, колишній лідер організації "Правий сектор", народний депутат України VIII скликання, радник Начальника Генерального штабу України.

Дмитро Ярош про книжку "Анатомія солдата":

"Книга англійського офіцера Гаррі Паркера вражає... Раджу її прочитати всім, хто був, є і буде на Війні. "Дух животворе, плоть нічтоже".

Микола Гоголь "Миргород"

Збірка "Миргород" – про улюблену автору сільську патріархальну ідилію. Про добрих та відкритих людей, їх побут. Про Запорізьку Січ, патріотизм та мужність. Про містику, загадковість та людські страхи. Усі найвідоміші оповідання Миколи Васильовича в одній книзі.



Український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст, музикант Сергій Жадан

Сергій Жадан про збірку "Миргород":

"Гоголь до рук мені теж трапив у ранньому дитинстві, таким чином сформувавши мені оптику та визначивши ставлення до багатьох речей. Саме завдяки Гоголю я досі вірю в русалок. Навіть не намагайтесь переконати мене, що їх не існує."

Сергій "Колос" Мартинюк "Капітан смуток"

"Капітан смуток" – перша книжка Сергія Мартинюка, лідера гурту "Фіолет". Проте всі, хто її прочитав, в один голос стверджують, що вона незвичайна, захоплива та навіть якась магнетична.



Український поет, прозаїк, кандидат філологічних наук Юрій Андрухович

Ось що каже про роман "Капітан смуток" Юрій Андрухович:

"Ніяк не можу повірити, що фронтмен гурту, музику якого я не витримую довше двох хвилин, і автор цієї прози, від якої часом так важко мені відірватися, – одна й та ж людина. Цей солодкавий і, на жаль, такий типово український "дівчачий рок" в моїй уяві ніяк не хоче корелювати з жорсткістю та мудрістю, справжністю та цинічною ніжністю, а головне – з максималізмом романного письма. Так, нерівного, стрибкоподібного. Так, іноді штучного. Але все ж переважно міцного і зрілого. Тож роздвоєння нехай залишається на моєму сумлінні. Всіх же нас, хто читає книжки, та ще й українською, годиться привітати з новим іменем, новим романом, новим героєм. І страшенно цікаво, як усе складеться далі".

Український літературний ринок зараз переживає ренесанс після тривалої стагнації. Приємно розуміти, що все більше людей віддають перевагу державній мові та читають відповідні книжки. Нарешті у нас з’явилася можливість активно розвиватися: це стосується і авторів, і видавництв, і читачів. Все більше людей жадають зробити внесок у розвиток української літератури, підтримати її. Що це, як не привід для гордості?

Автор: Тимур Курганов

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