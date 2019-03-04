Що не так з терористкою Світланою Дрюк, яка перейшла на бік України
Інформація про приїзд на підконтрольну Києву територію розпіареної терористки Путіна Світлана Дрюк із позивним "Вітерець" справила ефект вибуху бомби. Принаймні інформаційної.
Оприлюднено інтерв'ю з ополченкою було у день, коли її діти виїхали з "ДНР". Якби окупанти дізналися, що жінка їх зрадила, вони б, без сумніву, відігралися на них. Саме під гарантії українських контррозвідників щодо недоторканості дітей "Вітерець" й зголосилася на співпрацю із Україною. Так принаймні каже вона сама. Але ж є безліч питань. По-перше, синочок терористки з 2014 року був мінометником в окупаційних військах, а її донька волонтерила на користь Росії.
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По-друге, Дрюк, як би там не було, дійсно воювала, але з 2015 року. Пройшла Дебальцеве. Вона була заступником керівника танковим підрозділом НЗФ, але лише за документами. Насправді ж очолювали полк виключно російські офіцери.
І як їй вдалося взяти з собою дорогоцінні папірці, загадка та ще. Але ж цінність для України жінка представляє не аби яку. Так, серед багатьох засуджених бойовиків знайдеться купа потенційних свідків проти РФ у Гаазі, а серед захоплених та посаджених російських військових – тим паче. Тому, ніяких сумнівів в оригінальності документації про перекидання Росією новітніх танків Т-72, не може бути.
Кремль дійсно використовував ці бойові машини на Донбасі, а сама наявність паперів в України – черговий цвях у труну режиму Путіна. І тут немає ніякої різниці, чи дійсно документи стягнули Дрюк, чи то це зробили наші розвідники, які за лінією фронту працюють дуже й дуже серйозно. То ж, як би нам не подавали інформацію, факт залишається фактом: Україна дістала чергові докази участі Росії у війні проти нас.
Що ж стосується самої терористки, то перше питання, яке виникає одразу, а чи справді вона готова співпрацювати із нашими контррозвідниками? Тут відповідь стверджувальна, оскільки у рідному Донецьку їй світить розстріл. Без суда та розслідування. Можна сказати, що втрачати їй немає чого. То ж всю інфу, яку тільки могла, вона вже злила. Усі явки та паролі, свідчення проти російських військових-контрактовиків, строковиків, найманців та місцевих бойовиків.
Яке майбутнє в Україні чекає на терористку
Але ж є ще основне питання. Якщо припустити, що людина дійсно привезла з собою цінні свідчення та докази, але вона при цьому активно брала участь у бойових діях та вбивала українських військових.
Що тепер робити з нею? Чи намагатимуться її посадити у тюрму, враховуючи всі вищезазначені фактори та складність довести, що безпосередньо саме вона стріляла чи віддавала накази. Тим паче, що у тюрмі до неї легко можуть дотягнутися росіяни. Замовити вбивство за ґратами досить просто, якщо маєш гроші та вплив на зеків. А всілякі "крадії у законі", які діють в Україні, мають серйозні зв'язки з ФСБ. Більше того, які гарантії взагалі можуть бути для сина терористки, який також воював проти ЗСУ та добробатів?
Скоріш за все, Дрюк просто відпустять, впровадивши у життя аналог програми захисту свідків. І це, з одного боку, можна зрозуміти, адже її життя у небезпеці, а нам потрібно, щоб вона жила. Втім, за загибель українців має бути якась відповідь. Можливо, доречним буде відтермінування покарання.
З іншої точки зору, тоді Україна втратить моральну перемогу: подивившись на Дрюк, її шляхом можуть піти інші бойовики, але всі вони хотітимуть амністії.
А найприємніше те, що терористка була прототипом цілого пропагандистського фільму "Ополченочка". Його вихід планували на День перемоги, але, схоже за все, "побєдобєсіє" доведеться відкласти. Бо ж кінцівка надто печальна для окупантів.
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