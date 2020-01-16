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      Що означає відставка Медведєва та падіння рейтингу Путіна?

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      Володимир Путін / Getty Images

      Несподівана відставка уряду Російської Федерації про яку знали лише виключно інсайдери та далеко не всі міністри, говорить про те, що Володимир Путін розпочав реалізацію свого плану політичної реформи та запуску проекту "Наступник".

      З однієї сторони – це відхід від влади Медведєва. На його місце зайде новий прем'єр-міністр, який буде награвати роль уже майбутнього лідера РФ, що і дозволить запустити його до політичної гри на найвищому рівні.

      До теми: Раптова відставка уряду РФ: що задумав Путін

      Очільник уряду може стати наступником Путіна, а діючий президент може зробити спеціальну політичну посаду, яка дозволятиме йому керувати навіть після 2024 року.

      Політична реформа Путіна охоплює низку змін до Конституції, що можуть бути проведені референдумом або через позачергові вибори до думи Російської Федерації.

      Друга річ – Путін розуміє, що він втрачає свої рейтинги і навіть анексія Білорусі не принесе йому підвищення рейтингів до тих пікових точок, що колись були під час війни у Грузії чи анексії Криму. Росіяни вже звиклися з цим іміджем та статусом і їх уже, по-суті, не задовольниш анексією нової території чи розв'язанням війни.

      Рейтинг Путіна за свіжим опитуванням 38% – це один з найнижчих рейтингів не лише для нього самого, а й взагалі для будь-якого диктатора, рейтинг яких завжди має триматись за 60-90%.

      38% і тренд на падіння для Путіна явно говорить про необхідність змін, тому що вертикаль, яку він побудував може не втриматись.

      Також не варто виключати варіанти, що його може занести в тотальну автократію чи навіть монархію і він може внести такі Конституційні зміни, що не передбачатимуть посади прем'єр-міністра. Цей варіант достатньо теоретичний та виключати його не слід, бо за відсутності прем'єр-міністра повна влада буде у руках Путіна.

      Але більш за все, що посаду прем'єра він буде використовувати як плацдарм для нагрівання рейтингу впізнаваності та довіри для свого наступника.

      А от Медведєва, скоріш за все, чекатиме доля Лужкова, коли той піде в забуття: частину бізнесу і статків у нього відіжмуть і він поїде кудись за кордон, бо більше не буде потрібен Росії.

      Запропонована посада заступника голови Радбезу РФ – це якраз таки натяк Путіна Медведєву на його місце. I це достатньо занижена посада як для експрезидента та прем'єр-міністра, який працював у тандемі з Путіним 12 років.

      Це, по-суті, можна сприймати як політичний ляпас, але з іншого боку ця відставка не є спонтанною, він давно її готував.

      Зливи Навальним інформації про перельоти Медведєва, про його власність та різні корупційні схеми, якраз таки були організовані оточенням Путіна. Вони спеціально дискредитували прем'єра та готували його до відставки.

      Для України – це можливість спостерігати та шукати шанс найслабшого стану Російської Федерації, це або транзит влади, або внутрішні проблеми, зокрема сепаратизм кавказських республік, щоб повернути свої території Донбасу і Криму.

      Ми повинні стежити за цим та мати вже кілька альтернативних сценаріїв повернення своїх територій, коли Росія просто вже буде не в змозі контролювати награбоване.

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      Автор: Николай Давидюк
      Теги: Публикации Новости политики Новости России Отставка правительства России Владимир Путин Дмитрий Медведев
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