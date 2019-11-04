Що почитати: 10 кращих новинок листопада

Шукаєте цікаві книги, які допоможуть розігнати осінній мінор, або навіть навпаки – занурять вас у смуток томного спліну? Що ж, листопад сповнений першокласними книжковими новинками на будь-який смак.

Знані автори порадують вас інтригуючими сюжетами і яскравими персонажами.

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На вас чекають осяяння, що змінюють життя від Опри Вінфрі, історія стародавнього Риму від знаної антикознавиці Мері Бред, про мистецтво мотивації словом вам розповість Ґері Чепмен, а Естер Войчицькі надасть прості уроки з виховання надуспішних людей.

"Дерево росте у Брукліні" | Бетті Сміт Френсі

Нолан бачить світ не таким, як інші, – вона підмічає гарне та погане, знає, що життя повне несправедливості, але при цьому повне добрих людей. Вона кожного дня ходить до бібліотеки за новою книжкою та читає її, сидячи на пожежному балконі у тіні величезного дерева. І майже всі вважають її дивакуватою. Родина Френсі живе у бідняцькому районі живе у бідняцькому районі Брукліна, і всі сусіди знають, що без драм у Ноланов не обходиться. Батько, Джонні, неймовірний красень, син ірландських емігрантів, працює співаючим офіціантом та часто випиває, тому матері, Кеті, доводиться працювати за двох, щоб прогодувати родину. Та при цьому дім Ноланів повен любові, і всі щасливі, незважаючи на важке життя. Кожен з них вірить, що завтра буде краще та розуміє, що зможе вистояти перед будь-якими нападками долі. Чому у них є така впевненість? Щоб зрозуміти це, потрібно познайомитися з кожним членом родини.

"SPQR: Історія Стародавнього Риму" | Мері Берд

Давній Рим був величним містом навіть за сучасними мірками,що широко розкинувся по долині, налічував понад мільйона мешканців. Це місто – "суміш розкоші і бруду, свободи і експлуатації. Рим був опорою могутності імперії, що простягалася від Іспанії до Сирії. Як же все це виникло з того, що колись було незначним селом в центральній Італії?". У "S.P.Q.R." всесвітньо відома класицистка Мері Берд розповідає про безпрецедентне зростання цивілізації, яка навіть дві тисячі років по тому продовжує формувати багато наших фундаментальних уявлень про владу, громадянство, відповідальність, політичне насилля, імперію, розкіш і красу.

"Покоївка" | Стефані Ланд

Вона прибирала туалети за 9$ на годину, а тепер її книга – третя у списку бестселерів The New York Times поруч із виданнями Мішель Обами та Камали Гарріс. "Покоївка" – книга Стефані Ланд про світ низькооплачуваної роботи, на яку мало хто звертає увагу в Америці. Це розповідь про її важкий шлях, який довелось долати, маючи двох дітей. Авторка жила у будинку для безпритульних із своєю маленькою донькою, а, народивши другу дитину, змушена була працювати прибиральницею туалетів. Без освіти у маленькому містечку знайти пристойну посаду було неможливо. Мрія Стефані здійснилася – вона написала книгу, одкровення, яке захоплює та хвилює.

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"Не нюнь. Просто, трясця йому, зроби це!" | Джен Сінсеро

Джен Сінсеро – авторка бестселерів за версією New York Times і мотиваційний коуч. Її книгу "Не нюнь" перекладено понад 25 мовами. На сьогоднішній день у світі продано понад 3 млн примірників, а популярність авторки дедалі зростає. Сінсеро порівнює роботу над вмотивованістю та впевненістю у собі з візитами до спортзалу – регулярними та незмінними. Успіх – це не галочка, яку можна поставити та розлягтися з пивом на дивані, це – спосіб буття та зростання. Авторка дає читачеві дружнього копняка та мотивує змінити життя. Рекомендовано читати по кілька сторінок на день або відкривати на випадковій сторінці тоді, коли в житті дуже потрібен цілющий штурхан.

"Недільна мудрість: осяяння, що змінюють життя" | Вінфрі Опра Опра

Вінфрі зізнається, що "Задушевна неділя" – це саме те телевізійне шоу, для якого вона була народжена. До книжки увійшли теми з найзначиміших розмов між Опрою і кимось з найбільш шанованих ідейних лідерів, запрошених на передачу. Книга оздоблена чудовими світлинами, багато з яких було зроблено у власному помешканні Опри в Каліфорнії, і де знімалися епізоди шоу "Задушевна неділя". Книжка "Недільна мудрість" обіцяє стати пам'ятним подарунком, що допоможе читачам піти назустріч дивовижним можливостям.

"За покликом серця. Нотатки про кардіохірургію в 11 операціях" | Томас Морріс

Ця розповідь відкриває нам очі на героїчних піонерів кардіохірургії і основана на одинадцяти операціях на серці. Томас Морріс у своїй книзі розказує про свої значущі одинадцять операцій, про тріумф, зухвалу хоробрість, чванливу пихатість, заздрість і конкуренцію, надзвичайну майстерність. Книга "За покликом серця" дає нам змогу заглянути через плече хірурга, щоб побачити як всередині працює серце і чому воно відмовляє. В книжці описано як людські історії, так і історії прийняття ризикованих рішень, які, проте, врятували мільйони життів.

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"Якби ти знав" | Ельчін Сафарлі

Перш ніж піти, я запитала: "Скажи, а ти мене кохаєш?". Ти довго не відповідав, а потім зронив уперто: "Мені хороше з тобою. Хіба цього не достатньо?". Тієї миті я вкотре переконалася, що здатна по-жіночому прикрашати геть усе – власне життя, почуття коханого чоловіка, навколишній світ". "Якби ти знав..." – це історія одного жіночого відчаю. Який можна повідати лише білосніжним сторінкам щоденника. Це історія про почуття, сумніви, очікування і такі страхи, які здебільшого допомагають почати життя спочатку.

"5 мов вдячності у професійних стосунках. Мистецтво мотивації словом" |Ґері Чепмен, Пол Вайт

Ви колись почувалися напруженими й недооціненими на роботі? Можливо, вам здається, що підлеглі або колеги не вважають себе важливою часткою компанії? Ви не розумієте, чому підвищення зарплатні більше не мотивує? Тоді ця книжка для вас. Попередня робота доктора Ґері Чепмена "5 мов любові" допомогла мільйонам людей у всьому світі розібратися з любовними стосунками та шлюбами. Тепер Чепмен разом із доктором Полом Вайтом розповідає про 5 мов вдячності у професійних стосунках. Ця книга покликана підвищити мотивацію працівників і створити таку атмосферу в компанії, з якої їм не захочеться йти. І все це без великих грошових витрат.

"Нормально про косметику" | Маша Ворслав, Адель Міфтахова

Вона допомагає підкреслити красу, створити неповторний образ, лікує, а іноді може навіть нашкодити. Це – косметика. Мільйони людей користуються нею, але не всі знають, як правильно її обирати та вживати, аби не нашкодити організму та гаманцю. Книга фахівців із питань макіяжу та догляду дає читачам багато корисної інформації про косметику. Видання складається із двох частин: косметика для догляду та декоративна. Авторки розповідають про те, як обрати косметику, враховуючи тип шкіри, які засоби дійсно працюють та як правильно ними користуватися. Тут немає порад "як стати красивою", натомість є дійсно корисна важлива інформація.

"Як виховати надуспішних людей. Прості уроки – феноменальний результат" | Естер Войчицькі

Успішність виховують із пелюшок. Від народження малюка батьки дбають про його щастя й добробут, сповна відповідають за прищеплення дітворі навичок, які допоможуть досягти успіху. Американська журналістка, педагог і матір трьох щасливих доньок уклала систему цінностей TRICK – інструкцію з виховання дітлахів, розвитку їхніх здібностей і реалізації життєвої мети, вдало випробувала її на своїх дітях і учнях, щиро сподіваючись, що і ви почуєте її. Про відповідальне батьківство, дитячу незалежність, добробут Усесвіту і дитину як дзеркало родини – у книзі, яка допомагає, надихає, розвиває батьківство, учить любити дітей і життя. Для батьків і тих, хто хоче ними стати, дідусів і бабусь, педагогів, вихователів, гувернанток, дитячих психологів, усіх, хто живе і працює з малюками.

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