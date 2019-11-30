Що почитати в останній день осені: 7 кращих книг листопада

Листопад – час книжкових відкриттів. Одні книги вже давно чекають читачі, інші стануть несподіваним сюрпризом для поціновувачів літератури. Не проґавте жодної новинки: кожна гідна зайняти своє місце на вашій книжковій полиці!

"Недосконала, проте смілива. Менше стережися, більше лажай. Живи сміливіше!" Решма Саджані

Занадто багато з нас почуваються розчавленими під тягарем своїх очікувань. Ми постійно намагаємося догодити всім і в усьому. Нас мучить безсоння, роздуми про те, чи ми часом когось не образили, й це спричинює нам дискомфорт. Зрештою ми виросли жінками, які бояться невдач. Настав час розправитися зі страхами, які глушать наші мрії і звужують наш світ, а також знижують наш шанс на щастя.

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Вибравши сміливість, а не досконалість, ми відстоюватимемо свою позицію, залишивши позаду те, що робить нас нещасними, і відважимося досягнути того, чого щиро і пристрасно хочемо. Досконалість направить нас на безпечний шлях, проте сміливість дасть досягнути бажаного.

У книзі "Недосконала, проте смілива" Решма Саджані ділиться міркуваннями і практиками, як відмовитися від потреби в досконалості й стати сміливими. Будучи сміливою, хоча й недосконалою, кожна з нас може стати творцем свого найповнішого, найсміливішого і найрадіснішого життя.

"Фашизм: засторога" Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт народилась у Чехословаччині, яку незабаром по тому захопили нацисти. З огляду на цей досвід, на знання, які здобула впродовж дипломатичної кар'єри, та опираючись на переконання колег по всьому світу, Олбрайт малює чітку картину того, як процвітає фашизм, і пояснює, чому він знову заполоняє світ.

Також колишня держсекретар США визначає чинники, що сприяють зростанню цієї жахливої загрози, яка нависла над світом. Найжахливіше, що трапиться, якщо ми не зможемо протистояти фашистським силам, – це економічна катастрофа, сплеск терористичної діяльності, посилене сектантське насильство, масштабні масові порушення прав людини і розрив багатосторонньої співпраці. Олбрайт також пропонує конкретні рішення щодо пригнічення й запобігання фашизму.

"Розвивай свій мозок" Джо Диспенза

Ще нещодавно в науці панувала думка, що мозок має чітко організовані структури, ми народжуємося з обмеженим числом нейронів, а пошкоджені нервові клітини не відновлюються. Тепер ці переконання здаються сумнівними. Сучасна нейробіологія стверджує: наш мозок змінюється протягом усього життя – у відповідь на кожен життєвий досвід, кожну нову думку і кожну інформацію, яку ми засвоюємо.

Доктор Джо Диспенза – професор нейрохімії і нейробіології, пропонує просунуту програму з налаштування мозку, тіла і життя. У книзі "Розвивай свій мозок" наведено зразки мисленнєвих тренувань через медитацію, зазначено, як користатися свідомим розумом разом із підсвідомим і як оновити операційну систему мозку. Від бажання змінитися до зміни себе нас відмежовує лише наша уява.

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"Історія мого кохання " Тіна Тернер

Тіна Тернер – королева рок-н-ролу, чиє панування в музиці тривало кілька десятиліть, і жива легенда – розповіла у цій захопливій і відвертій книзі спогадів усю правду про свою видатну творчу діяльність і складне особисте життя.

Починаючи з раннього дитинства у місті Натбуш, штат Теннессі, до перших кроків на шляху до слави разом із Айком Тернером та феноменального успіху в 1980-ті й далі, Тіна щиросердно розповідає свою особисту історію – з випробуваннями, тріумфами й усім, що сталося між ними. Вона розповідає, як працювала разом із одними з найталановитіших музикантів – Міком Джаґґером, Кітом Річардсом, Девідом Боуї, Бейонсе – і описує, як несподівано зустріла кохання свого життя 1986 року й одружилася з коханим 27 років потому. Як висловилася Тіна:

Іноді найбільше щастя приходить саме тоді, коли ми здатні оцінити його.

"Історія мого кохання" – це запальна історія жінки, яка насмілилася здолати всі перешкоди, що постали на її шляху. Вона надихає. Вона розповідає про особливий характер Тіни, в якому поєдналися сміливість, енергія, серце й душа. Вона зачаровує так сильно, як її найліпші хіти.

"Становлення менеджера" Джулі Чжоу

Віцепрезидент Facebook з дизайну продуктів Джулі Чжоу написала книгу про те, як виховати хорошого менеджера. "Становлення менеджера" – уроки з управління для менеджера від початку його кар'єри до рівня досвідченого керівника. Як побудувати ефективну комунікацію із керівництвом. Як завоювати довіру у колективі. Що робити у випадках, коли ти втрачаєш надію та неспроможний знайти відповідь на важливі питання.

"Я хочу додому" Елчін Сафарлі

Знаєш, кого ти нагадуєш мені? На старовинній вулиці Стамбула є незвичайні сходи, що звуться Комондо, їх збудували у вигляді двох вісімок. Чари в тому, що на них можна впасти, але скотитися до кінця – ніяк. А ще, хоч би скільки плутався між східців, Комондо виведе до рівної світлої вулиці. Хлопче, тобі не раз може здатися, що ти заплутався, що ось упадеш – і опинишся в темній ямі. Не бійся, йди далі. Румі писав:

У глибину пірнай, але не спускайся туди, куди женуть страх і печаль.

"Рецепти щастя" Елчін Сафарлі

Моя бабуся казала, що приготування їжі – це можливість поділитися своєю любов'ю, щастям. Коли вона заливала пахлаву медовим сиропом, пошепки примовляла: "Нехай у всіх, у кого гіркота в серці переважає, доля зміниться на ліпше". Коли посипала чебрецем плов із булгура, заплющувала очі й продовжувала: "Нехай цей чебрець приносить спокій тим, хто його втратив". Їжа приносить щастя лише якщо приготована з душею. Цей щоденний і на перший погляд звичайний процес – додатковий шанс для кожного з нас відчути справжній смак життя.

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