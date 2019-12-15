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      Що приготувати на новий рік: удосконалене меню для поціновувачів традиційних страв

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      Що приготувати на Новий рік / Фото з відкритих джерел

      Якщо ви любите зустрічати Новий рік у колі близьких, обов'язково дивитеся щось зі старих радянських фільмів і не уявляєте новорічний стіл без олів'є, вам обов'язково сподобається моя добірка традиційних страв. Я це прийняв та прокачав олів'єшечку і все інше з цієї опери.

      Звичайно, їх не можна назвати традиційно українськими, в них дуже виражений радянський контекст, але якщо вже такий варіант досі подобається українцям, я вирішив внести невеликі зміни в звичні рецепти, щоб зробити їх ще смачнішими.

      До речі: Яку м'ясну страву приготувати на новорічний стіл: чотири неймовірні рецепти від Клопотенка

      Що приготувати на Новий рік: традиційне меню

      Почнемо з рецептів новорічних закусок. Картопляні човники, запечені в духовці – класична святкова закуска, яка подобається багатьом. Як правило, картоплю запікають з салом. Це непоганий варіант, але я пропоную просто запекти картоплю у формі човників і подати її разом з маринованим оселедцем.

      Картопляні човники
      Картопляні човники / Фото klopotenko.com

      Причому оселедець, засолений власноруч, так вийде набагато смачніше. Просто спочатку запечіть, а потім змішайте м'якоть картоплі і шматочки риби – ідеальна закуска із оселедця з картоплею готова.

      Далі – теж досить традиційні фаршировані яйця. Тут дуже велике поле для фантазії, але я вирішив зробити все максимально просто і пропоную приготувати фаршировані яйця з беконом і солоними огірками. Додамо до начинки трохи куркуми і домашнього майонезу – вийде ідеально!

      Перейдемо до новорічних салатів. Почнемо з салату з язиком. Так доведеться трохи попоратись – відварити язик, а потім ще й почистити його. Але в результаті буде надзвичайна ніжність. Ви обов'язково полюбите цей простий салат і будете готувати його не тільки на свята. Я запевняю.

      салатСалат з язиком / Фото klopotenko.com

      І, звичайно ж, король новорічного столу – салат олів'є. Не знаю, чому цей нехитрий салат так глибоко засів у свідомості людей, але те, що це найпопулярніша новорічна страва – це факт. Сподіваюся, що це коли-небудь зміниться і на новорічному столі українців знайде своє місце який-небудь більш цікавий салат, але поки що готуємо олів'є. Щоб надати йому більше смаку я вирішив додати в нього запечені печериці. Вийшло божественно смачно. Тож якщо олів'є – обов'язкова страва на вашому новорічному столі, приготуйте мій варіант салату олів'є з грибами і куркою.

      Експерементуйте: Ваші смакові рецептори вибухнуть від задоволення: незвичні страви від Євгена Клопотенка

      Головна страва столу – курка, запечена з кукурудзою, курагою і грибами. Я обожнюю подібні рецепти за те, що з ними мінімум мороки. Просто приготував начинювання, поставив курку до духовки і дістав уже готову страву. Мені здається, що для новорічного кулінарного марафону це ідеальне рішення.

      На гарнір до курки приготуйте картоплю з грибами. У цьому рецепті начебто все просто, але спосіб нарізки картоплі, поєднання його з вершковим маслом і розмарином надають цій страві абсолютно неймовірного смаку. Я абсолютно впевнений в тому, що запечену картоплю за цим рецептом ви приготуєте ще не один раз.

      картопля з грибами
      Запечен картопля з грибами / Фото klopotenko.com

      Тему десертів я вирішив не ускладнювати і приготувати йогуртове желе з фруктами. Просто, швидко і не занадто калорійно. Пам'ятаю, раніше був дуже популярний рецепт – торт "бите скло" з желатину. Це приблизно те ж саме, тільки смачніше і виглядає набагато привабливіше.

      Якщо ви любите газовану воду, то беріть звичайно її, але якщо захочете чогось кисленького, приготуйте журавлинний морс з апельсиновою цедрою. Цей яскравий напій ідеально доповнить будь-який святковий стіл.

      Що стосується алкогольних напоїв, то традиційним на Новий рік вважається шампанське. Я вирішив не поступатися цих принципів, лише рекомендую додати до нього трохи соку грейпфрута. Такий коктейль з шампанським має цікавий терпкий смак, який я впевнений, ви полюбите.

      Маю надію, що моя добірка рецептів для новорічного столу вам сподобалася, а якщо якісь страви у вас викликають сумніви, або ви просто віддаєте перевагу іншим смакам, обов'язково подивіться інші новорічні добірки, які я підготував для любителів легких експериментів, таких же гастрономічних маніяків, як я, та для вегетаріанців.

      Готувати – це просто!

      Джерело: klopotenko.com

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      Автор: Евгений Клопотенко
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Публикации Food and Drinks
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