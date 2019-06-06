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      Що треба знати про дефолт

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      Дефолт
      Дефолт / nahnews.org

      Один український олігарх викликав палку дискусію серед людей та політикуму про дефолт.

      З телеекранів політики почали погрожувати дефолтом та курсом долара по 100 гривень. Цілком природно, що люди хвилюються про свою подальшу фінансову стабільність.

      Саме тому у цій статті я спробую простою мовою пояснити природу дефолту і його наслідки для держави, бізнесу та людей. Найголовніше – ви зрозумієте, навіщо це олігархам.

      Що таке дефолт?

      Розпочнімо з природи речей. Традиційно в підручниках із фінансів дефолт розглядають як фінансовий стан позичальника, коли він не може виконати своїх фінансових зобов’язань перед кредитором.

      Нехай пробачать мене академіки та професори, але я наважусь відкрити вам природу дефолту з іншого боку. Не як у підручниках. З позиції кредитора та відповідальності: що не завжди боржник хоче повертати запозичене.

      Уявіть ситуацію, коли Ви багато років заощаджували кошти та назбирали 10 000 $, аби придбати автомобіль або щось інше. Але в якийсь момент хтось із ваших колег позичив ці кошти на певний час. Минув рік, приходить ваш боржник і каже: "В мене дефолт. Тобі гроші не поверну. Вибач". Коли боржник не може або не хоче заплатити – це дефолт.

      Уряд від імені людей позичає кошти в МВФ, Світового банку, інших держав. Фактично українці опосередковано через свій уряд та уряди й фінансові установи інших держав позичають кошти в інших людей, які заробляють кошти та платять податки. То чому ж українці вбачають у дефолті "ліки" від усіх наших "хвороб"?

      Світ мудрий і розробив цивілізовані способи повернення коштів від хитрих позичальників. Це називається реструктуризація. Це коли борги не прощаються, а змінюються строки оплати та сильно погіршуються умови запозичення.

      Отже, якщо хтось думає, що якщо Україна оголосить дефолт, то весь світ пробачить усі наші борги – це ілюзія, навіяна телебаченням і некомпетентними політиками. Якщо Україна оголосить дефолт, то вдвічі більше заплатять люди, постраждають підприємці, а майбутнім поколінням буде важче позичати в разі потреби.

      Які наслідки дефолту?

      Якщо ж у разі оголошення дефолту не пробачають борги, то які ж справжні наслідки?

      Для людей:

      • зростання цін на всі товари та послуги;
      • падіння гривні у 2-3 рази. Курс долара щонайменше буде сягати 50 гривень за 1 долар;
      • скорочення соціальних програм, пільг, субсидій. Скорочення видатків з державного бюджету на освіту, медицину, будівництво доріг та інше. Так звана політика "затягування пасків".

      Для бізнесу:

      • відтік інвестицій. Інвестори припинять свою співпрацю та заберуть гроші;
      • ускладнення зовнішньоекономічних операцій, зокрема обмеження експорту;
      • закриття бізнесу, звільнення працівників.

      Для держави:

      • арешт іноземних активів, зокрема арешт міжнародних валютних резервів, що становлять близько 20 мільярдів доларів та перебувають переважно не в Україні;
      • знецінення ділової репутації держави;
      • економічна капітуляція в очах ворога – Росії.

      Кому вигідний дефолт?

      Дефолт вигідний олігархам. Вигідний тому, що олігархи зможуть скупити за безцінь важливі активи держави та своїх слабких конкурентів: від малих підприємств до об’єктів критичної інфраструктури. Також олігархи зможуть добре збагатитися на падінні курсу долара.

      Дефолт вигідний ворогу – Росії. З банкрутом легше воювати, адже держава-банкрут не зможе мати кошти для розвитку боєздатної армії та її утримання.

      І найголовніше – після дефолту влада кілька років вимушена буде вживати заходів макроекономічної стабілізації. А це означає, що ще щонайменше 5 років люди не побачать справжніх реформ та підвищення якості життя.

      Що робити?

      Наразі економічних передумов для дефолту немає. Тому можна спати спокійно.

      Але коли країною керують олігархи, дуже важко радити щось людям. Найперше, що потрібно робити – заощаджувати з кожного свого доходу. Якщо ви не можете відкладати 5-10%, то спробуйте відкладати хоча б 1-2%. Що робити із цими заощадженнями і як їх інвестувати та примножувати, я розповім детальніше у наступному матеріалі.

      Пам’ятайте, вустами українських політиків часто говорять олігархи. І дефолт по-справжньому вигідний лише олігархам.

      Ольга Криворучко для "Інституту Просвіти"

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      Автор: Институт Просвещения
      Теги: Финансы Дефолт
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