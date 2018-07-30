Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи

В останній тиждень перед канікулами Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про зниження акцизного податку на автомобілі. Ця новина вже обросла різними міфами: то депутати прийняли закон, то цей закон про "євробляхи", то "євробляхам" буде повна амністія. Саме тому варто розібратися, що з цього відповідає дійсності.

Міф перший – "депутати ухвалили закон". Законопроект проголосований Верховною Радою лише в першому читанні. Це означає, що до другого читання депутати будуть вносити поправки, які можуть істотно змінити його першопочатковий текст і зміст.

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Існують різні погляди на те, як змінити ситуацію, то ж і ухвалюватись цей закон буде з боями і під кінець року. А що ж ми отримаємо у підсумку покаже час. Зараз можемо лише прогнозувати та простежити певні тренди.

Другий міф – "Ухвалили закон про євробляхи". Треба віддати належне – саме через власників авто на іноземній реєстрації, зростанню їх кількості та втратою державою контролю за тим, хто ними керує, питання про причини та передумови такої ситуації почало обговорюватися і в Уряді, і в Парламенті.

Стало зрозумілим: у нас непомірно високий акцизний податок на імпорт вживаних автомобілів, особливо, враховуючи, фактичну відсутність авто вітчизняного виробництва та неможливість нормального автокредитування в нинішніх умовах.

Акциз потрібно знижувати, але йдеться про всіх українців, які імпортуватимуть автомобіль, а не про пільги для якоїсь окремоі групи, хоч і доволі великоі та добре організованоі. Основна мета закону – зробити іноземні автомобілі більш доступними для всіх українців, які їх імпортуватимуть.

Причина такої кількості єврономерів – бажання людей їздити на якісному авто за доступні гроші. А якщо новий Lanos коштує ледь не дорожче за трохи вживаний Volkswagen, то вибір очевидний. Відбулося зростання валютного курсу, доступного автокредитування немає, то ж люди шукають шпарини в законодавстві, щоб їздити хоч і на вживаній, але більш надійній машині іноземного виробництва, яка все одно краща за новішу вітчизняну.

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Чому так дорого обходиться митне очищення вживаних авто? Бо задля начебто "захисту" інтересів українських автовиробників та імпортерів нових авто колись встановили високі акцизи на імпорт вживаних авто. На думку тогочасної влади, це би мало стимулювати людей купувати нові імпортні авто в салонах або у вітчизняних виробників. Автодилери звичайно свої гроші заробили, а от українському автопрому захист держави не допоміг. Lanos став на деякий час народним автомобілем, але не завдяки якості чи комфорту, а тому що вибору не було. То ж не дивно, що як тільки з’явилась шпарина, нею скористались тисячі, далі десятки тисяч, а потім і сотні тисяч українців, які хотіли їздити на якісних автомобілях.

Безумовно, питання "єврономерів" потрібно вирішувати, але робити це на загальних для всіх підставах: прибрати загороджувальні норми, які сьогодні забороняють імпортувати авто старіше 2009 року випуску, знизити акцизний податок на легкові транспортні засоби для всіх та надати можливість тим, хто сьогодні їздить на іноземній реєстрації здійснити митне очищення їх авто за новими всезагальними правилами.

Основна зміна, яку очікують автомобілісти і ті, хто тільки планує придбати авто – зменшення акцизу та відповідно сукупного розміру митних платежів, щоб авто стало більш доступним.

Зараз на акциз впливає три чинника – вид двигуна (бензин чи дизель), вік машини та об’єм двигуна. Розглядаються різні підходи, але два основних такі:

– чим старіший автомобіль, тим більше людина заплатить;

– чим більший об’єм двигуна – тим вищий акциз.

Також можливе їх комплексне поєднання. З точки зору функцій акцизного податку – стримувати попит чи споживання певних шкідливих для здоров`я чи екології товарів (наприклад палива, сигарет, алкоголю) більш правильним є другий підхід, коли на акциз суттєво впливає об’єм двигуна, адже споживання пального в більшості випадків у великолітражних авто більше.

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До того ж в народі кажуть, якщо є гроші на п’ятилітровий джип, то і на акциз гроші знайдуться. Однак, в ухваленому в першому читанні законопроекті, застосовано саме перший підхід, втілення якого в життя можна простежити на простому прикладі. Візьмемо Volkswagen Passat, якому є повних 12 років, та який оснащений двохлітровим бензиновим двигуном. Згідно з цим законопроектом знімається обмеження на імпорт такого авто у вигляді еко-стандарту "ЄВРО-5", однак акциз на нього становитиме 1200 євро.

Всього разом з митом та податком на додану вартість за митне очищення такого авто доведеться заплатити більше 2000 євро, при вартості самого автомобіля 2-3000 євро, фактично ще одну вартість автомобіля. Такий підхід не робить якісні автомобілі доступними для українців. Це потрібно змінювати поданням відповідних депутатських поправок до законопроекту.

Зокрема, своїми поправками пропоную ставки акцизного податку, згідно з якими за такий Volkswagen українець заплатить акциз близько 370 євро, а загалом митне очищення обійдеться трохи більше, ніж у 1000 євро.

А от за нову п’ятилітрову машину доведеться заплатити 2500 євро, а не 250, як передбачено проголосованим законопроектом (згідно з чинними ставками розмір акцизу складає близько 11000 євро). Такий підхід вважаю справедливим для більшості українців. Ми живемо в Європі і дивимось на сусідів, які можуть собі дозволити якісні комфортні, а головне, безпечні автомобілі. То чому ж ми повинні настільки переплачувати за митне очищення автомобіля в одній з економічно найбідніших країн Європи?

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Міф третій – "буде амністія для так званих "євроблях", бо вони вийшли на протест". В законопроекті не йдеться про жодну "амністію", звільнення від відповідальності чи безкоштовне митне очищення з постановкою на облік. Навпаки, ті ставки, які пропонуються, невигідні більшості "євробляхерів". Купив 20-річний Opel Astra з бензиновим двигуном 1,6 літрів за 500 євро, а акциз буде становити 1600 євро, а разом з ПДВ та митом доведеться заплатити 2080 євро – в 4 рази більше початкової ціни автомобіля.

В такому випадку власнику простіше віддати авто на розборку, а не ставати на український облік. У формулу розрахунку акцизу, яка пропонується законопроектом, закладений принцип – чим старіше авто, тим більший акциз. І власне сама ця формула спростовує четвертий міф – "старі бляхи будуть дуже доступні".

Крім того, ті громадяни, які свідомо порушили митні правила, мають понести за це відповідальність, наприклад, сплатити помірний штраф. Нехай це буде їх перший платіж в бюджет, а не в кишеню чиновникам, які дозволили такі порушення, сприяли їм своїми діями чи бездіяльністю.

Наступна їх дія – зняти авто з обліку в країні його реєстрації, оформити документ про перехід права власності та надати необхідні документи в українську митницю для митного очищення та подальшої першої реєстрації автомобіля в Україні.

До речі, закордоном, наприклад у Литві можна зняти авто з обліку без його фізичної присутності, тому немає необхідності, щоб всі ті, хто їздить на авто з іноземною реєстрацією виїзджали за межі України та робили новий заїзд. За даними ДФС лише в 2017 році в режимі транзиту в Україну в’їхало 212 тисяч автомобілів в режимі транзиту, які здійснили 2,3 мільйони перетинів державного кордону, адже вони їздять по колу раз на 5 або 10 днів, здійснюють так звану "пересічку", а за перший квартал 2018 в режимі транзиту заїхало 79 тисяч.

В режимі тимчасового ввезення в 2017 році в’їхало 753 тисячі машин, а 145 тисяч не було вивезено з України в порушення вимог Митного кодексу, в першому кварталі 2018 в’їхала 221 тисяча, і 46 тисяч авто, які повинні були виїхати, не зробили цього. Якщо всі вони почнуть виїжджати і заїжджати, ми можемо отримати колапс в пунктах пропуску через державний кордон України: зупиниться рух транспортних засобів, переміщення товарів, громадян.

Уявіть, що буде, якщо всі вони одночасно почнуть виїжджати та заїжджати наново! Отже, щоб не створювати незручності всім, хто перетинає кордон України, і щоб забезпечити безперешкодну нормальну роботу пунктів пропуску, такі автомобілі мають пройти всі митні формальності у внутрішніх митницях.

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Отже, акцизи повинні бути зменшені для всіх, але таким чином, щоб більшість українців могли собі дозволити якісне, надійне, безпечне авто іноземного виробництва, а не лише ті, в кого є гроші на нові п’ятилітрові автомобілі. Підприємцям, які хочуть відродити автомобільну галузь в Україні, варто зосередитися на якості вітчизняних автомобілів, а не над лобіюванням підвищення ставок акцизів чи інших податків. І тоді більшість українців обиратимуть українські або зібрані в Україні автомобілі. Якщо більше українців зможуть вперше купити автомобіль, то збільшиться активність, мобільність, зросте споживання супутніх товарів та сервісів, а отже відбудеться і пожвавлення економічної активності.