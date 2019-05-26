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      Що загрожує Європі у разі виходу США із НАТО, – Tages Anzeiger

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      Наскільки важливі США для НАТО?
      Наскільки важливі США для НАТО? / Фото з відкритих джерел

      Військові експерти проаналізували, чим може обернутися для Європи вихід США із НАТО – у фінансових аспектах і у випадку конфлікту з Росією.

      "Це всього лише гра розуму, яка, втім, коли-небудь може стать реальністю, – пише журналіст швейцарське видання Tages Anzeiger Янік Вігет. – Отже, США втілюють свою погрозу в життя і в 2021 році полишають НАТО. Вони перекидають всі американські війська з Європи на батьківщину та в інші регіони, відкликають свій командний склад. Що відбудеться тоді з НАТО? Це питання ретельно вивчив авторитетний Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS). І він попереджає про серйозні наслідки".

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      Спочатку цифри.

      Наскільки важливі США для НАТО, показують абсолютні показники: їх видатки на оборону складають більше 600 млрд доларів. Всі європейські держави разом із Канадою витрачають на оборону лише половину цієї суми. Таким чином, на частку США припадає дві третини всіх оборонних витрат НАТО.

      У бюджет НАТО США також роблять найбільший внесок (близько 2 млрд доларів), зазначає видання. "Тому вихід американців із альянсу обійшовся б Європі дорого. Відповідно до першого військового сценарію, НАТО буде змушене захищати міжнародні морські шляхи, життєво необхідні для європейської економіки. Для цього йому доведеться знайти заміну військовим кораблям і літакам. Вартість такого заходу складе, згідно з дослідженням, до 110 млрд доларів.

      Другий сценарій виявиться ще дорожчим: після нападу Росії на одну зі східноєвропейських держав, які входять в НАТО, почнеться сухопутна війна. Щоб дати відсіч Росії, НАТО доведеться придбати протиракетні комплекси Patriot, важкі танки, бойові кораблі та літаки-бомбардувальники. Передбачувані витрати: від 288 до 357 млрд доларів", – йдеться у статті.

      Вихід США із НАТО матиме не тільки фінансові, але й військові наслідки. Альянс одним ударом виявиться сильно ослабленим і буде змушений заново вибудовувати командні структури, набирати і навчати більше солдатів, виробляти більше спорядження і зброї. Все це вимагає часу, – підкреслює Вігет. – IISS передбачає, що рефінансування і збільшення чисельності армії "триватиме до 20 років".

      На сьогодні, зазначає журналіст, на частку США припадає 40% збройних сил НАТО. У результаті виходу країни із альянсу він втратить більше 1,3 млн солдатів. В цілому, чисельність військ НАТО складає 3 млн солдатів.

      Щоб знову добитися такої чисельності військ і ефективно їх використовувати, країнам, що залишаться в НАТО, потрібно буде два десятиліття – це занадто великий термін, якщо й справді справа дійде до конфронтації з Росією,
      – підсумовує Tages Anzeiger.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики НАТО Публикации Война Российская пропаганда Европа
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