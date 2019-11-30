Что изменится в декабре: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права
С 1 декабря в Украине состоится перерасчет пенсий, изменится и размер прожиточного минимума. В 6 городах Украины проведут тестирование 5G-интернета. Нацбанк вводит в обращение новые номиналы монет. КПВВ на Донбассе переходят на зимнее время. Украинцы смогут "насладиться" электронными правами. Накануне праздников лоукостеры предлагают зимние скидки. На Киевщине пройдет пробная перепись населения.
Как эти и другие изменения повлияют на жизнь украинцев – читайте в материале журналистов 24 канала.
Перерасчет пенсий
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С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял 1564 гривен. Соответственно, такой же была и пенсия по потере работоспособности.
С 1 декабря 2019 года прожиточный минимум составит 1638 гривен. Поэтому и размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).
Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.
Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, а пенсионерам не придется обращаться в Пенсионный фонд.
Изменение прожиточного минимума
Перерасчет пенсий стал следствием роста прожиточного минимума, который состоится с 1 декабря. Он вырастет на 91 гривну и со следующего месяца составит 2027 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения с декабря 2019 года будет такой прожиточный минимум:
- для детей до 6 лет: возрастет до 1779 грн;
- для детей от 6 до 18 лет: возрастет до 2218 грн;
- для трудоспособных лиц: возрастет до 2102 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность: возрастет до 1638 грн.
Как прожиточный минимум и минимальная зарплата будут меняться в 2020 году / инфографика 24 канала
5G-интернет
В декабре в Украине начнется тестирование сети мобильной связи 5G. Тестовые работы проведет шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell.
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Тестирование пятого поколения сети состоится в 6 украинских городах:
- Киеве;
- Одессе;
- Днепре;
- Харькове;
- Черкассах;
- Львове.
Новые деньги
С 20 декабря в обращение войдут новые монеты номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий. Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении.
Монета номиналом в 5 гривен
Кроме того, Нацбанк обновил дизайн банкнот в 50 и 200 гривен. Новые купюры с портретом Михаила Грушевского войдут в обращение уже с 25 декабря. Новые купюры унаследовали дизайн нового поколения гривны номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен.
50 гривен нового образца
Пробная перепись населения
С 1 декабря в Украине начнется пробная перепись населения, которая имеет целью подготовку к всеукраинской переписи в 2020 году. Пробное анкетирование будет проведено в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.
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Участие в анкетировании смогут принять все желающие, но только из числа тех, кто проживает на территории, где проводится пробная перепись. Для этого нужно:
- с 1 по 10 декабря – самостоятельно заполнить онлайн-анкету на специальном портале Госкомстата;
- с 14 по 23 декабря – дать ответ переписчику, который посетит ваш дом и заполнит анкету;
- с 14 по 23 декабря – прийти в переписный отдел или инструкторский участок и предоставить ответы на вопросы анкеты.
Электронные права
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявил, что украинцы смогут "насладиться" электронными правами уже в декабре 2019 года.
Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, будет на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря, но у нас все будет готово уже в начале месяца,
– уточнил министр.
Изменение графика работы на КПВВ на Донбассе
Все контрольные пункты въезда-выезда в районе ООС переходят на зимний график работы. Пропуск лиц через КПВВ с 1 декабря будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов.
График работы КПВВ на Донбассе в зимнее время
Праздничные скидки на полеты
В декабре лоукостеры запускают акционные цены на полеты накануне праздников. В частности, с праздничными предложениями выступила компания Wizz Air, которая регулярно предлагает скидки на популярные рейсы.
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Так, сейчас действуют скидки в европейские города в канун католического Рождества:
Киев – Берлин (24 декабря) – 971 грн; (16 и 18 декабря) всего за 670 грн;
Киев – Вена (14 декабря) – 768 грн;
Киев – Будапешт (16, 18 и 19 декабря) – 768 грн; (11-13 декабря) – 874 грн.
Львов – Берлин (18 декабря) – 768 грн; (20 декабря) – 873 грн;
Львов – Копенгаген (4, 11, 18 и 15 декабря) – 475 грн.
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