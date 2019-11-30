12:54
30 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:03, 29 ноября
      Вєсті.UA
      19:35, 29 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Что изменится в декабре: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права

      44 Читати новину українською
      Что изменится в Украине в декабре / Коллаж 24 канала

      С 1 декабря в Украине состоится перерасчет пенсий, изменится и размер прожиточного минимума. В 6 городах Украины проведут тестирование 5G-интернета. Нацбанк вводит в обращение новые номиналы монет. КПВВ на Донбассе переходят на зимнее время. Украинцы смогут "насладиться" электронными правами. Накануне праздников лоукостеры предлагают зимние скидки. На Киевщине пройдет пробная перепись населения.

      Как эти и другие изменения повлияют на жизнь украинцев – читайте в материале журналистов 24 канала.

      Перерасчет пенсий

      Важно! Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете

      С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял 1564 гривен. Соответственно, такой же была и пенсия по потере работоспособности.

      С 1 декабря 2019 года прожиточный минимум составит 1638 гривен. Поэтому и размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).

      Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.

      Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, а пенсионерам не придется обращаться в Пенсионный фонд.

      Изменение прожиточного минимума

      Перерасчет пенсий стал следствием роста прожиточного минимума, который состоится с 1 декабря. Он вырастет на 91 гривну и со следующего месяца составит 2027 гривен.

      Для основных социальных и демографических групп населения с декабря 2019 года будет такой прожиточный минимум:

      • для детей до 6 лет: возрастет до 1779 грн;
      • для детей от 6 до 18 лет: возрастет до 2218 грн;
      • для трудоспособных лиц: возрастет до 2102 грн;
      • для лиц, утративших трудоспособность: возрастет до 1638 грн.

      прожитковий мінімум, 2020
      Как прожиточный минимум и минимальная зарплата будут меняться в 2020 году / инфографика 24 канала

      5G-интернет

      В декабре в Украине начнется тестирование сети мобильной связи 5G. Тестовые работы проведет шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell.

      Интересно: Когда в Украине заработает 5G – в Кабмине сделали прогноз

      Тестирование пятого поколения сети состоится в 6 украинских городах:

      • Киеве;
      • Одессе;
      • Днепре;
      • Харькове;
      • Черкассах;
      • Львове.

      Новые деньги

      С 20 декабря в обращение войдут новые монеты номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий. Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении.

      5 гривень, монета
      Монета номиналом в 5 гривен

      Кроме того, Нацбанк обновил дизайн банкнот в 50 и 200 гривен. Новые купюры с портретом Михаила Грушевского войдут в обращение уже с 25 декабря. Новые купюры унаследовали дизайн нового поколения гривны номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен.

      50 гривень, зразок 2019 року
      50 гривен нового образца

      Пробная перепись населения

      С 1 декабря в Украине начнется пробная перепись населения, которая имеет целью подготовку к всеукраинской переписи в 2020 году. Пробное анкетирование будет проведено в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

      К слову: Всеукраинскую перепись населения заложили в бюджет-2020

      Участие в анкетировании смогут принять все желающие, но только из числа тех, кто проживает на территории, где проводится пробная перепись. Для этого нужно:

      • с 1 по 10 декабря – самостоятельно заполнить онлайн-анкету на специальном портале Госкомстата;
      • с 14 по 23 декабря – дать ответ переписчику, который посетит ваш дом и заполнит анкету;
      • с 14 по 23 декабря – прийти в переписный отдел или инструкторский участок и предоставить ответы на вопросы анкеты.

      Электронные права

      Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявил, что украинцы смогут "насладиться" электронными правами уже в декабре 2019 года.

      Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, будет на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря, но у нас все будет готово уже в начале месяца,
      – уточнил министр.

      Изменение графика работы на КПВВ на Донбассе

      Все контрольные пункты въезда-выезда в районе ООС переходят на зимний график работы. Пропуск лиц через КПВВ с 1 декабря будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов.

      КПВВ на Донбасі, графік роботи
      График работы КПВВ на Донбассе в зимнее время

      Праздничные скидки на полеты

      В декабре лоукостеры запускают акционные цены на полеты накануне праздников. В частности, с праздничными предложениями выступила компания Wizz Air, которая регулярно предлагает скидки на популярные рейсы.

      Интересно: Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы

      Так, сейчас действуют скидки в европейские города в канун католического Рождества:

      Киев – Берлин (24 декабря) – 971 грн; (16 и 18 декабря) всего за 670 грн;

      Киев – Вена (14 декабря) – 768 грн;

      Киев – Будапешт (16, 18 и 19 декабря) – 768 грн; (11-13 декабря) – 874 грн.

      Львов – Берлин (18 декабря) – 768 грн; (20 декабря) – 873 грн;

      Львов – Копенгаген (4, 11, 18 и 15 декабря) – 475 грн.

      таксі з аеропорту у столицях світу
      Сколько стоит такси из аэропорта в столицах мира / инфографика 24 канала

      Куда летает Wizz Air из Украины: новые направления и цены
      сегодня
      2425
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Оккупированные территории НБУ Деньги Интернет 5G Пенсионный фонд Пенсия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Що почитати в останній день осені: 7 кращих книг листопада
      Книги для гурманів 76
      сегодня , 10:01 Алименты вам не шутки: новации в законодательстве
      47860
      сегодня , 09:40 Стартует новый сезон по биатлону: все, что нужно знать
      Михайло Гема 219
      сегодня , 08:50 Навіщо Кремль заманює західних дипломатів у Крим?
      Блог Медіа 306
      сегодня , 08:42 Избиение студентов: как происходил первый жестокий разгон Евромайдана
      Марина Молька 1450
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук