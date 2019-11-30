Что изменится в декабре: перерасчет пенсий и соцвыплат, 5G, новые деньги и электронные права

С 1 декабря в Украине состоится перерасчет пенсий, изменится и размер прожиточного минимума. В 6 городах Украины проведут тестирование 5G-интернета. Нацбанк вводит в обращение новые номиналы монет. КПВВ на Донбассе переходят на зимнее время. Украинцы смогут "насладиться" электронными правами. Накануне праздников лоукостеры предлагают зимние скидки. На Киевщине пройдет пробная перепись населения.

Как эти и другие изменения повлияют на жизнь украинцев – читайте в материале журналистов 24 канала.

Перерасчет пенсий

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С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял 1564 гривен. Соответственно, такой же была и пенсия по потере работоспособности.

С 1 декабря 2019 года прожиточный минимум составит 1638 гривен. Поэтому и размер минимальной пенсии для людей, утративших трудоспособность, повысят до этой отметки (на 74 гривны больше).

Зато размер максимальной пенсии вырастет на 740 гривен и составит 16 тысяч 380 гривен.

Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматически, а пенсионерам не придется обращаться в Пенсионный фонд.

Изменение прожиточного минимума

Перерасчет пенсий стал следствием роста прожиточного минимума, который состоится с 1 декабря. Он вырастет на 91 гривну и со следующего месяца составит 2027 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения с декабря 2019 года будет такой прожиточный минимум:

для детей до 6 лет: возрастет до 1779 грн;

возрастет до 1779 грн; для детей от 6 до 18 лет: возрастет до 2218 грн;

возрастет до 2218 грн; для трудоспособных лиц : возрастет до 2102 грн;

: возрастет до 2102 грн; для лиц, утративших трудоспособность: возрастет до 1638 грн.



Как прожиточный минимум и минимальная зарплата будут меняться в 2020 году / инфографика 24 канала

5G-интернет

В декабре в Украине начнется тестирование сети мобильной связи 5G. Тестовые работы проведет шведская телекоммуникационная компания Ericsson, совместно с украинским мобильным оператором lifecell.

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Тестирование пятого поколения сети состоится в 6 украинских городах:

Киеве;

Одессе;

Днепре;

Харькове;

Черкассах;

Львове.

Новые деньги

С 20 декабря в обращение войдут новые монеты номиналом 5 гривен. На них, как и на банкноте, будет изображен Богдан Хмельницкий. Новыми монетами можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении.



Монета номиналом в 5 гривен

Кроме того, Нацбанк обновил дизайн банкнот в 50 и 200 гривен. Новые купюры с портретом Михаила Грушевского войдут в обращение уже с 25 декабря. Новые купюры унаследовали дизайн нового поколения гривны номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен.



50 гривен нового образца

Пробная перепись населения

С 1 декабря в Украине начнется пробная перепись населения, которая имеет целью подготовку к всеукраинской переписи в 2020 году. Пробное анкетирование будет проведено в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

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Участие в анкетировании смогут принять все желающие, но только из числа тех, кто проживает на территории, где проводится пробная перепись. Для этого нужно:

с 1 по 10 декабря – самостоятельно заполнить онлайн-анкету на специальном портале Госкомстата;

с 14 по 23 декабря – дать ответ переписчику, который посетит ваш дом и заполнит анкету;

с 14 по 23 декабря – прийти в переписный отдел или инструкторский участок и предоставить ответы на вопросы анкеты.

Электронные права

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее заявил, что украинцы смогут "насладиться" электронными правами уже в декабре 2019 года.

Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, будет на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря, но у нас все будет готово уже в начале месяца,

– уточнил министр.

Изменение графика работы на КПВВ на Донбассе

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе ООС переходят на зимний график работы. Пропуск лиц через КПВВ с 1 декабря будет осуществляться ежедневно с 8 до 17 часов.



График работы КПВВ на Донбассе в зимнее время

Праздничные скидки на полеты

В декабре лоукостеры запускают акционные цены на полеты накануне праздников. В частности, с праздничными предложениями выступила компания Wizz Air, которая регулярно предлагает скидки на популярные рейсы.

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Так, сейчас действуют скидки в европейские города в канун католического Рождества:

Киев – Берлин (24 декабря) – 971 грн; (16 и 18 декабря) всего за 670 грн;

Киев – Вена (14 декабря) – 768 грн;

Киев – Будапешт (16, 18 и 19 декабря) – 768 грн; (11-13 декабря) – 874 грн.

Львов – Берлин (18 декабря) – 768 грн; (20 декабря) – 873 грн;

Львов – Копенгаген (4, 11, 18 и 15 декабря) – 475 грн.



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