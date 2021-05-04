На Житомирщині троє хлопців побили 32-річного мешканця Турчинівки. Чоловік помер від численних гематом та забоїв.

Молодики заявили, що таким чином намагалися відучити місцевого мешканця від алкоголю та проявів агресії. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом побиття.

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На Житомирщині хлопці забили до смерті чоловіка

Повідомлення про смерть 32-річного чоловіка надійшло до поліції 3 травня. Померлого знайшла у літній кухні домогосподарства співмешканка. Вона і викликала правоохоронців.

Під час огляду поліцейські виявили на тілі вбитого численні гематоми, синці та забої. Їм вдалося встановити, що місцевий мешканець помер від отриманих травм напередодні ввечері.

Поліція вже розпочала розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого статтею "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Також слідчі призначили судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті чоловіка.

За попередніми даними, троє хлопців, віком від 15 до 24 років, побили чоловіка. Вчинили це молодики на прохання спільної знайомої. Юнаки зазначили, таким чином намагалися змусити його перестати зловживати спиртним та проявляти агресію до інших.

Хлопцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі – від 7 до 10 років. Поліція детально розслідує всі обставини інциденту.