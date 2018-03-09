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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Дмитро Снєгирьов

Щодо затримання Рубана виникло кілька запитань

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Володимир Рубан
Володимир Рубан / Радіо Свобода

Як відомо, 24 лютого 2017 року Володимир Рубан і народний депутат України Надія Савченко відвідали окупований Донецьк. За припущенням українських спецслужб, вони перетнули лінію розмежування в невстановлених місцях.

Тоді ж Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії зіткнення Володимиру Рубану.

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СБУ скасувала дозвіл про перетин лінії зіткнення громадянину України Рубану В.В., – повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вчора, о 9:15 Володимира Рубана було затримано на пункті Майорськ, коли він намагався перевезти арсенал зброї з окупованої території в Україну. Затримали Рубана прикордонники, а не співробітники СБУ. За інформацією з місця подій лише після цього Рубана передали СБУ.

На цьому тлі взагалі цікавою виглядає заява генерального прокурора Луценка, що це не випадкове затримання і він впевнений у цьому на 100%.

А тепер, власне, запитання до зацікавленних структур: яким чином Рубан опинився на неконтрольованій території, якщо йому скасовано дозвіл на перетин лінії зіткнення? Пояснення про перехід у невстановлених місцях залиште для ЗМІ.

Якщо він перейшов на окуповану територію у невстановлених місцях, відповідно, те саме, але вже зі зброєю він мав би зробити і у зворотньому напрямку. Якщо він не ідіот. А Рубан далеко не ідіот. Він прекрасно розуміє, що до нього, скажімо так, прикута увага не тільки ЗМІ, але в першу чергу суворочолих хлопців з Володимирської.

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Натомість, пан Рубан, як справжній рейнджер, з цілим арсеналом зброї переходить лінію розмежування на КПВВ, при цьому знаючи заздалегідь, що йому заборонено перетин і він, у будь-якому випадку, буде затриманий.

А далі найбільш цікаве. Виявляється, що Рубана "намагаються відмазати" люди Віктора Медведчука.

Тобто, спочатку люди Медведчука перекидають Рубана на окуповану територію. Там, на окупованій території, купують йому арсенал зброї. Потім, дають йому команду перейти з цим арсеналом через КППВ, знаючи наперед, що він буде затриманий. У підсумку – "намагаються відмазати".

Ага, ну тепер все зрозуміло. Так воно і було.

Примітно, що народні обранці вже встигли з'ясувати, що зброю везли не просто так.

Соратник Медведчука затриманий з цілим арсеналом зброї, яку, за моїми джерелами, везли в Київ не просто так, – зазначив Ар’єв.

Погоджуюся з паном Ар'євим. Зброю дійсно везли не просто так. Її везли... у меблях, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу. Виявляється, що провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців, яка нібито планувала жити на підконтрольній Києву території.

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Нагадаю, провозилася через КППВ людиною, яка не має дозволу на перетин лінії розмежування.

Слушне питання: а чому в меблях через КППВ, а не "лівими" стежками? Я відповім: тому, що сценарій написаний трошки по дебільному. Шкода тільки, що гроші сценаристу платять з державного бюджету.

Тут варто нагадати, що 22 серпня 2017 року на зустрічі з журналістами Тандіт заявляє про те, що Савченко, яку як і Рубана називають людиною Медведчука, "контактує з СБУ на найвищому рівні. З нею не раз зустрічався Василь Грицак, вона кілька разів зустрічалася з президентом. Ми розглядаємо Надію Савченко, народного депутата, Героя України, як нашого союзника. Ми сподіваємося, що вона свій потенціал буде використовувати глибше, більше".

Судячи з кількості вилученої у Рубана зброї потенціал був використаний і глибше, і більше.

І наостанок. Я сподіваюся, що генеральний прокурор Луценко, як людина яка бачила життя і знає, що таке тюремна баланда, відповідає за свої слова і "ніяких звільнень не буде".

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Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Владимир Рубан Надежда Савченко Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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Новости за 9 марта
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