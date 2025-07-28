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24 Канал Новости мира В Китае настоятеля известного монастыря Шаолинь обвинили в хищении и сексуальных домогательствах
28 июля, 09:08
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В Китае настоятеля известного монастыря Шаолинь обвинили в хищении и сексуальных домогательствах

Надежда Батюк
Основні тези
  • Китайские власти начали расследование против настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня по обвинениям в сексуальных преступлениях и незаконном использовании имущества.
  • Юнсиня подозревают в растрате монастырского имущества, интимных связях с женщинами, получении дорогих подарков, и он лишен свидетельства о рукоположении.
  • Дело вызвало резонанс, поскольку обвинения были выдвинуты еще в 2015 году, но тогдашние расследования не дали результатов из-за нехватки доказательств.

Китайские власти начали расследование против главного настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня. Его обвиняют в сексуальных преступлениях.

А также в незаконном использовании имущества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и BBC.

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Что известно о деле Ши Юнсиня?

В официальном заявлении монастыря отмечается, что Юнсиня подозревают в растрате имущества, принадлежавшего монастырю и нарушении монашеской дисциплины. Речь идет о длительных интимных связях с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей.

По данным СМИ, Юнсинь также якобы получал дорогие подарки от компаний и местных органов власти, в частности внедорожник Volkswagen и халат с золотой нитью. На фоне этого Буддийская ассоциация Китая сообщила, что на время расследования его лишили свидетельства о рукоположении.

Такая информация вызвала широкий резонанс в китайском обществе. Пользователи соцсетей удивляются, почему власти взялись за расследование только сейчас – спустя почти 10 лет после того, как ученики монастыря впервые публично обвинили Юнсиня в изнасиловании, растрате и незаконном отцовстве еще в 2015 году.

Однако по итогам расследования власти провинции Хэнань не нашли достаточно доказательств и закрыли дела: в 2015-м – по незаконному отцовству, а в 2017-м – по финансовым махинациям.

Отметим, что Юнсинь широко известен тем, что превратил Шаолинский монастырь – прославленный благодаря фильму "Храм Шаолиня" (1982) – на один из самых влиятельных духовных центров Китая, а также на прибыльный культурный бренд.

К слову, ранее в Черкасской области священника обвинили в колдовстве. Черкасская епархия ПЦУ отстранила его от проведения служений, но часть общины стала на защиту священнослужителя.