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      Шість років, як розформували "Беркут": коротка історія спецпідрозділу – фото і відео

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      "Беркут" на Євромайдані / Фото автора

      Шість років тому – невдовзі після кривавої бійні на Євромайдані – було розформовано "Беркут". До вашої уваги – історія одіозного спецпідрозділу.

      25 лютого 2014-го з’явився наказ №144 "Про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадської безпеки "Беркут". Наступного дня його підписав в.о. міністра внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

      Причини розформування "Беркута" – спроба силового розгону Євромайдану та звинувачення в масових убивствах протестувальників. Але скандальної слави "беркутівці" зажили задовго до подій на Майдані.

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      Спецпідрозділ "Беркут" створили 1992 року. Одним з головних його завдань була боротьба з криміналом – затримання особливо небезпечних чи озброєних злочинців, звільнення заручників і т.п. Треба визнати, що вишколений "Беркут" діяв досить ефективно – на рахунку підрозділу чимало успішних операцій, зокрема, затримання представників організованих злочинних угрупувань у Криму ("Сейлем", "Башмаки") і в Києві (групи "Авдишева", "Киселя" і "Солохи"). Але, крім цього, "Беркут" займався охороною громадського порядку під час масових заходів. Й ось тут далеко не все було гладко…

      25 червня 1995 року під час масових заворушень біля Судака "беркутівці" відкрили стрільбу на ураження по кримським татарам. Підсумок жахливий – 2 загиблих, 7 поранених.

      18 липня 1995 року в Києві "Беркут" разом із бійцями внутрішніх військ розгромили велику групу представників УПЦ Київського патріархату, які хотіли поховати Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира у Софіївському соборі.

      Беркут розганяє учасників похорону Патріарха Володимира
      18 липня 1995 року. Київ. Бійці ”Беркута” і внутрішніх військ розігнали учасників похорону Патріарха Володимира / Фото: Урядовий кур’єр

      Беркут розганяє учасників похорону Патріарха ВолодимираБеркут розганяє учасників похорону Патріарха Володимира
      Проти учасників акції застосували сльозогінний газ / Фото: Контракти

      24 серпня 1998 року в Луганську "Беркут" жорстоко побили шахтарів, які під місцевим ОДА вимагали погасити заборгованість по зарплаті за 2,5 роки і заблокували будівлю. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і кийки. За офіційними даними, постраждали 37 осіб – 22 гірника і 15 правоохоронців.

      Бійка Беркуту і шахтарів у Луганську
      24 серпня 1998 року. Луганськ. Бійка шахтарів з "Беркутом" / Фото: Історична правда

      Бійка Беркуту і шахтарів у ЛуганськуБійка Беркуту і шахтарів у Луганську
      Бійка Беркуту і шахтарів у Луганську
      "Беркутівці" застосували проти шахтарів спецзасоби – кийки і сльозогінний газ / Фото: ГО Чайка

      9 березня 2001 року "беркутівці" розігнали в Києві масштабну акцію "Україна без Кучми". За день було затримано близько 500 (!) протестувальників.

      Читайте подробиці: "Україна без Кучми" – вперше у незалежній Україні люди вийшли на вулиці боротися з системою

      Акція Україна без Кучми
      Акція Україна без Кучми
      9 березня 2001 року. Київ. Сутички під Адміністрацією
      президента / Фото: Михайло Марків / PHL

      Акція Україна без Кучми
      Протестувальники теж не церемонилися із силовиками / Фото: Цензор.НЕТ

      Акція "Україна без Кучми": дивіться відео

      Особливо складні стосунки склалися у "Беркута" з футбольними фанатами. Зокрема, з ультрас київського "Динамо". У 1990-2000-х роках сутички між силовиками і "біло-синіми" (як дрібні, так і вельми масові) ставалися регулярно. Згадаємо найрезонансніші.

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      24 серпня 2002 року після матчу Кубка України в Житомирі між місцевим "Поліссям" та "Динамо" силовики побили і поклали "обличчям у землю" майже сотню столичних фанатів, серед яких були переважно хлопці 14-15 років.

      Бійка фанатів і "Беркуту" в Житомирі: дивіться відео

      27 травня 2007 року в Києві на НСК "Олімпійський" під час фіналу Кубка України "Динамо" – "Шахтар" вболівальники киян запалили фаєра і димові шашки. На досить типову для футбольного матчу ситуацію "беркутівці" зреагували неадекватно – пів сотні бійців увірвалися в сектор і близько 15 хвилин кийками "виховували" фанатів – 22-х затримали (серед них було 7 неповнолітніх).

      Беркут б'є фанатів на матчі Динамо - Шахтар
      Беркут б'є фанатів на матчі Динамо - Шахтар
      27 травня 2007 року. Київ. Побоїще на матчі "Динамо" – "Шахтар" / Фото: АР

      "Беркут" б’є фанатів "Динамо": дивіться відео

      Звісно, деякі футбольні вболівальники – далеко не янголи, що й казати. Але свавілля і жорстокість, з якими до них ставилися "беркутівці", часто переходили всі розумні межі. Показовим стало оце відоме відео, яке облетіло сотні як українських, так і світових медіа. Коментарі тут зайві…

      "Беркутівці" б’ють 16-річну вболівальницю "Динамо": дивіться відео


      27 травня 2007 року. Київ. "Беркутівець" б'є юну вболівалницю. Скріншот відео

      "Апофеозом" же діяльності "Беркута" стали події на Євромайдані 2013-2014 років…

      Далі буде

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      Автор: Анатолий Яворский, Блог Медиа
      Теги: Новости политики Публикации Протесты шахтеров Революция достоинства Беркут
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