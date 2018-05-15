Шизофрения может быть более опасной, чем кажется, – ученые

Британские ученые обнаружили, что шизофрения и психозы затрагивают не только мышление и эмоциональные реакции. Такое заболевание негативно влияет на многие органы организма.

Люди, которые страдают от этого недуга, живут на 10-12 лет меньше, чем те, которые не имеют шизофрении, пишет Molecular Psychiatry. К примеру, некоторые лекарства связывают с набором массы тела и повышенным риском сахарного диабета.

Читайте также: Ученые установили, кто чаще всего страдает от шизофрении

Ученые из Лондона отобрали 165 статей, посвященных первичному психотическому эпизоду (ППЭ) – различным нарушениям психических функций у пациентов, которые ранее не обращались к врачу-специалисту. ППЭ может включать галлюцинации, "голоса", бред и нарушения поведения, которые не поддаются контролю.

Ученые провели исследование методом "случай-контроль": сравнили нарушения работы нескольких систем организма у пациентов с ППЭ и контрольной группы людей без него. Исследователи принимали во внимание два типа нарушений: расстройства центральной нервной системы и отклонения от нормы в работе других систем – сердечно-сосудистой и иммунной.

Выяснилось, что у пациентов с ППЭ все эти нарушения встречались чаще, чем у контрольной группы. Величина эффекта (effect size) оказалась примерно одинаковой для расстройств функций мозга и других органов тела. Такую связь нашли и у тех, кто еще не начал употреблять лекарства против шизофрении.

Поэтому ученые убеждены, что шизофрению следует рассматривать как заболевание, которое поражает все тело пациента, а не только его нервную систему.

К слову, жизнь в большом городе сопровождается постоянными гонками за успехом – быть лучшим, зарабатывать больше. А вместе с пробками, поездками в переполненном общественном транспорте и другим это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Что такое шизофрения? Это психическое заболевание с длительным хроническим прогредиентным течением. Оно сопровождается раздвоением психических процессов и нарастающими изменениями личности.