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Шэрон Стоун стала на защиту Джеймса Франко, которого обвиняют в секс-скандале

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Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Фото из свободных источников

60-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун не первый раз осуждает женщин, которые обвиняют представителей кинематографа в сексуальных домогательствах.

Об этом пишут на​ EOnline.

Такую пикантную тему Шэрон задела в одном из недавних интервью, где решила поддержать актера в обвинениях харассмента.

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С какой стати он вдруг стал плохим? И как девушка, которая была с ним в отношениях, может иметь к нему претензии из-за того, что он склонял ее к оральному сексу? Не понимаю,
– сказала Стоун.

Звезда добавила, что при работе с Франко была очень удивлена, насколько он добрый человек. Отметим, что Стоун снималась в его фильме "Артист-катастрофа" 2017 года.

Джеймс Франко во время съемок фильма "Артист-катастрофа" 2017

Шэрон Стоун во время съемок фильма "Артист-катастрофа" 2017​

"Я должна сказать вам я работала с ним, я его знаю, он самый красивый, добрый, милый, элегантный, самый приятный человек, хороший друг и прекрасный профессионал", – отметила знаменитость.

Напомним, что не менее 5 женщин обвинили голливудского актера Джеймса Франко в сексуальных домогательствах. Все заявления актер отверг, однако из-за таких слухов фильм его авторства "Артист-катастрофа" не допустили к номинации на премию "Оскар". В этом фильме Франко сыграл одну из ключевых ролей и стал режиссером ленты.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Шерон Стоун Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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