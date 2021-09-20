Впоследствии пожарные сообщили, что причиной возгорания было короткое замыкание. Однако это еще не окончательная версия, поскольку детали будут устанавливать и правоохранители.

Это событие Крупный пожар произошел в школе в Чугуеве – спортзал сгорел дотла

Могла сгореть вся школа

Огонь локализовали примерно в 10 часов вечера. Однако его еще долго не могли полностью погасить. Это удалось сделать только в 6 часов утра.

Спасатели сообщили, что там горели деревянные конструкции крыши, а также перекрытие спортзала. Кроме этого, огонь начал перекидываться на 2-этажное здание школы. Однако оно не успело сильно повредиться.

Что было известно ранее

О возгорании сообщили ГСЧС в 19:28. Туда сразу направили спасателей, однако на момент их приезда спортзал уже пылал.

Из-за этого инцидента учеников школы снова перевели на дистанционное обучение. Также часть из них будет учиться в других заведениях. На место прибыли 12 пожарных машин, в которых были 50 спасателей