Школа горела 10 часов: почему случился масштабный пожар в Чугуеве

В Чугуеве на Харьковщине вечером 19 сентября загорелся спортзал и здание школы на Гвардейской улице. Их удалось полностью потушить только через 10 часов после начала возгорания.

Впоследствии пожарные сообщили, что причиной возгорания было короткое замыкание. Однако это еще не окончательная версия, поскольку детали будут устанавливать и правоохранители.

Это событие Крупный пожар произошел в школе в Чугуеве – спортзал сгорел дотла

Могла сгореть вся школа

Огонь локализовали примерно в 10 часов вечера. Однако его еще долго не могли полностью погасить. Это удалось сделать только в 6 часов утра.

Спасатели сообщили, что там горели деревянные конструкции крыши, а также перекрытие спортзала. Кроме этого, огонь начал перекидываться на 2-этажное здание школы. Однако оно не успело сильно повредиться.

Что было известно ранее

О возгорании сообщили ГСЧС в 19:28. Туда сразу направили спасателей, однако на момент их приезда спортзал уже пылал.

Из-за этого инцидента учеников школы снова перевели на дистанционное обучение. Также часть из них будет учиться в других заведениях. На место прибыли 12 пожарных машин, в которых были 50 спасателей