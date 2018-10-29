Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів

Це історія не про масштабну корупцію чи небезпечних бандитів. Вона про ганебні побутові традиції, які виховують у нас і в наших дітях мовчазних рабів – чим потім і живляться корупціонери та бандити. Резонансний випадок трапився нещодавно в Харкові.

У 151-й школі міста батьківський комітет одного з шостих класів вирішив відсвяткувати завершення чергової чверті навчання. Свято, прямо скажемо, неабияке. Однак, усіх батьків закликали здавати по п'ятдесят гривень, щоб влаштувати дітям та вчителям солодкий стіл і купити для цього великого торта.

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Здати гроші погодилися всі, крім батьків однієї дівчинки, які у Viber-групі заявили, що кількість приводів для збирання грошей в цьому класі вже перетнула межу здорового глузду. До того ж, добитися звітування за витрачені гроші від цього неформального батьківського комітету іншим батькам просто неможливо. Тому гроші на солодкий стіл з тортом вони не задаватимуть.

У відповідь голова батьківського комітету класу Наталя Толяренко, яка до того ж є вчителькою в цьому ж класі, разом з класною керівницею вирішили провчити непоступливих батьків. Коли зрештою, настав час цього солодкого столу – представниці батьківського комітету розрізали купленого торта і роздали його всім дітям, крім дівчинки, чиї батьки відмовилися здавати гроші.

Коли школярка запитала, чи дадуть їй торта, вчителька заявила, що цій дитині солодкого не дістанеться через те, що гроші батьки не здали. І вивела дівчинку до дошки, щоб та дивилася, як інші діти їдять солодке. Коли ж дівчинка почала плакати і проситися додому, вчителька її не відпустила, а змусила спостерігати за процесом поїдання торту однокласниками.



Діану вивели до дошки і змусили дивитися, як інші діти куштують торт

Усі ці подробиці в соціальних мережах описали батьки інших дітей та вчитель інформатики, який також став свідком цієї ганебної історії. Розгорівся неабиякий скандал. Районний відділ освіти ініціював перевірку. Але, що цікаво, ані класна керівниця, ані згадана голова батьківського комітету, яка і організувала солодкий стіл і влаштувала цькування дівчинки, навіть не заперечують що все так і було. Вони лише спробували виправдатися: мовляв, за все в цьому світі треба платити. І той, хто не платить – злидар і невдаха.

Ось, що сказала голова батьківського комітету класу: "Як мама я прошу вибачення у батьків Діани. Я вчинила, можливо, не толерантно. Але ж підіть до магазину, хіба вам там безкоштовно торта дадуть?"



Наталя Толяренко: "Хіба у магазині вам безкоштовно торта дадуть?"

Отже, вчителька Наталя Толяренко, голова батьківського комітету класу, порадила батькам дівчинки сходити в магазин і попросити щось там безкоштовно. Вона, до речі, кандидат педагогічних наук. І ось цей, з дозволу сказати, педагог не вбачає нічого поганого в тому, щоб школу порівняти з магазином.

І вона багато в чому має рацію: адже наша хронічно недофінансована і офіційно безкоштовна освіта й справді стала схожа на магазин, де все коштує грошей. Проведення ремонтів, привітання педагогів з Днем вчителя та з днем народження, з Новим роком, із закінченням навчального року. Де можна придбати за гроші додаткові заняття та хороші оцінки, особливо, якщо дитина йде на медаль. Де батьки, на жаль, настільки звикли щось комусь доплачувати, що часто вже і не ставлять питання про доречність додаткових доплат.

До того ж, якщо хтось намагається піднімати голос, і ставити неприємні питання про чергове збирання грошей, таку людину часто цькують і звинувачують в тому, що вона псує стосунки класу з вчителями, а дітям там ще вчитися. І йдеться не лише про Харків. Таких випадків по Україні – тисячі.

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Наприклад, минулого року мій колега – відомий журналіст Богдан Кутєпов – у київській школі, де вчиться його донька, почав цікавитися роботою "благодійного фонду". У цей фонд батьки мали платити гроші за харчування дітей у шкільній їдальні. Виявилося, що хоч фонд благодійний, але внески до нього – примусові. Якщо фонду не заплатиш за харчування, твоя дитина сидітиме голодна.



Журналіст Богдан Кутєпов виявив чимало зловживань у школі, де вчиться його донька

Як з'ясував Богдан, цей благодійний фонд, цілком очікувано, виявився пов'язаний з групою місцевих освітян. І хоч моєму колезі вдалося викрити багато зловживань із цим дитячим харчуванням та іншими добровільними внесками на шкільні витрати, його підтримала лише невелика частина батьків. Натомість чимало дорослих почали його цькувати.

За те, що журналіст своєю цікавістю зламав такий милий і усталений порядок поборів та лояльності між батьками та шкільною адміністрацією. За те, що роздратував та засмутив директора, завучів та вчителів, і у дітей тепер будуть погані оцінки. Ось така склалася система тотального мовчання, цькування і поборів в багатьох українських школах. І саме з цього починається подальше мовчання і побори в дорослому житті.

Ми часто критикуємо владу за корупцію, але коли особисто стикаємося з такими проявами, то не завжди, на жаль, знаходимо мужність говорити про це відкрито. Відтак, на щиру повагу заслуговують і батьки харківської дівчинки, і всі небайдужі люди, які на своєму місці не бояться йти проти ганебних традицій поборів та зловживань. Не миріться і ви з цим.