Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на SVT. По словам главы полицейского округа Эребру Роберто Эйда Фореста, правоохранители устанавливают личности погибших, однако пока не разглашают информацию о них.

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Кровавая атака в школе Швеции

Среди погибших есть вероятный нападающий, который ранее не попадал в поле зрения полиции.

Полиция получила первые сообщения о стрельбе во вторник, 4 февраля, вскоре после 13:30. Очевидцы рассказали, что в помещении школы происходит насилие с возможными смертельным последствиями.

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили по меньшей мере пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Шведские СМИ также сообщают, что нападающий, вероятно, застрелился сам. В то же время полиция не исключает, что к стрельбе могли быть причастны несколько человек, хотя основной стрелок действовал самостоятельно.

Сейчас полиция расследует дело как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия. Жителей района Вестхага, где произошла стрельба, призвали не выходить на улицу.