Стрельба в шведской школе: много погибших

В городе Эребру на юге Швеции произошла стрельба в школе Campus Risbergska. По официальным данным, погибли около десяти человек, еще несколько получили ранения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на SVT. По словам главы полицейского округа Эребру Роберто Эйда Фореста, правоохранители устанавливают личности погибших, однако пока не разглашают информацию о них.

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Кровавая атака в школе Швеции

Среди погибших есть вероятный нападающий, который ранее не попадал в поле зрения полиции.

Полиция получила первые сообщения о стрельбе во вторник, 4 февраля, вскоре после 13:30. Очевидцы рассказали, что в помещении школы происходит насилие с возможными смертельным последствиями.

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили по меньшей мере пять человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Шведские СМИ также сообщают, что нападающий, вероятно, застрелился сам. В то же время полиция не исключает, что к стрельбе могли быть причастны несколько человек, хотя основной стрелок действовал самостоятельно.

Сейчас полиция расследует дело как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия. Жителей района Вестхага, где произошла стрельба, призвали не выходить на улицу.