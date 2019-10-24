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      Школьница, которая выпрыгнула из окна на перерыве, в тяжелом состоянии в больнице

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      Девочка выпрыгнула из окна четвертого этажа
      Девочка выпрыгнула из окна четвертого этажа / 24 канал

      23 октября 12-летняя девочка в Киеве выпрыгнула из окна четвертого этажа школы. Она выжила, но получила опасные для здоровья травмы.

      У девочки многочисленные переломы: обеих ног, таза, позвоночника. О состоянии пострадавшей сообщила на своей странице в фейсбуке ее тетя Екатерина Миличева.

      Об этом: В Киеве школьница на перемене выпрыгнула из окна четвертого этажа

      Ребенку уже прооперировали одну сломанную ногу и установили аппарат Илизарова. Первую помощь девочке оказали в Охматдете, однако на дальнейшее лечение денег у семьи нет.

      Инцидент произошел на перемене в одной из киевских школ. Учительница открыла окна в кабинете на проветривание и попросила всех выйти. Когда она отвлеклась, 12-летняя Ангелина с разбега бросила свой портфель в окно и выпрыгнула за ним.

      Причины такого поступка ребенка пока не известны.

      Смотрите оперативное видео с места происшествия

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние
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