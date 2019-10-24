Школьница, которая выпрыгнула из окна на перерыве, в тяжелом состоянии в больнице
23 октября 12-летняя девочка в Киеве выпрыгнула из окна четвертого этажа школы. Она выжила, но получила опасные для здоровья травмы.
У девочки многочисленные переломы: обеих ног, таза, позвоночника. О состоянии пострадавшей сообщила на своей странице в фейсбуке ее тетя Екатерина Миличева.
Об этом: В Киеве школьница на перемене выпрыгнула из окна четвертого этажа
Ребенку уже прооперировали одну сломанную ногу и установили аппарат Илизарова. Первую помощь девочке оказали в Охматдете, однако на дальнейшее лечение денег у семьи нет.
Инцидент произошел на перемене в одной из киевских школ. Учительница открыла окна в кабинете на проветривание и попросила всех выйти. Когда она отвлеклась, 12-летняя Ангелина с разбега бросила свой портфель в окно и выпрыгнула за ним.
Причины такого поступка ребенка пока не известны.
Смотрите оперативное видео с места происшествия