Школьница взяла на выпускной картонного Дэнни Де Вито и получила от него ответ
17-летняя американская школьница Эллисон Клосс решила не ждать приглашения от одноклассников на выпускной, поэтому заказала в интернет-магазине картонного актера – 73-летнего Денни Де Вито, и весело с ним развлеклась.
Об этом сообщают на FoxNews.
После поисков достойного кавалера на выпускной вечер она отошла от традиций и заказала на Amazon фигуру Дэнни Де Вито. За 100 долларов ей прислали изображение звезды на картоне и тележку, чтобы его возить.
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Хоть мать выпускницы была настроена скептически против этой идеи, но на балу Эллисон удивила всех – с картонным актером с галстуком на шее она много танцевала и веселилась, а к ним с восторгом подходили фотографироваться друзья и гости вечера.
Эллисон Клосс и картонный Дэнни Де Вито
Эллисон Клосс и картонный Дэнни Де Вито
Но удивлению не было предела, когда знаменитый Дэнни Де Вито, увидев это в сети, через три недели в ответ создал собственный картонный вариант, на котором блистала 17-летняя Эллисон Клосс. С ней он пошел в бар и тоже сфотографировался.
73-летний Дэнни Де Вито икартонная Эллисон Клосс