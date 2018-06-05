Школьница взяла на выпускной картонного Дэнни Де Вито и получила от него ответ

17-летняя американская школьница Эллисон Клосс решила не ждать приглашения от одноклассников на выпускной, поэтому заказала в интернет-магазине картонного актера – 73-летнего Денни Де Вито, и весело с ним развлеклась.

Об этом сообщают на FoxNews.

После поисков достойного кавалера на выпускной вечер она отошла от традиций и заказала на Amazon фигуру Дэнни Де Вито. За 100 долларов ей прислали изображение звезды на картоне и тележку, чтобы его возить.

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Хоть мать выпускницы была настроена скептически против этой идеи, но на балу Эллисон удивила всех – с картонным актером с галстуком на шее она много танцевала и веселилась, а к ним с восторгом подходили фотографироваться друзья и гости вечера.



Эллисон Клосс и картонный Дэнни Де Вито



Эллисон Клосс и картонный Дэнни Де Вито

Но удивлению не было предела, когда знаменитый Дэнни Де Вито, увидев это в сети, через три недели в ответ создал собственный картонный вариант, на котором блистала 17-летняя Эллисон Клосс. С ней он пошел в бар и тоже сфотографировался.



73-летний Дэнни Де Вито икартонная Эллисон Клосс