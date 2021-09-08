Школьник в Кривом Роге "заминировал" свою школу: опекуна привлекли к ответственности

В Кривом Роге подросток позвонил в полицию и заявил о "заминировании" своей школы. Полиция выяснила, что сообщение является ложным.

Правоохранители выяснили, что о заминировании школы 8 сентября утром сообщил ученик. Говорилось о школе Довгинцевского района Кривого Рога.

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Школьник заявил о "заминировании" собственной школы

При проверке информации правоохранители установили, что сообщение ложное. Как выяснилось, звонок сделал один из учеников местной школы Довгинцевского района Кривого Рога,

– говорится в сообщении.

Полиция составила админпротокол в отношении опекуна ребенка. Его привлекли к административной ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Коротко о последних инцидентах с детьми

8 сентября подростки разрисовали и разбили сцену в парке "Орленок" на Отрадном в Киеве. Теперь она в аварийном состоянии. Кстати, сцену всего несколько месяцев назад установили и открыли для пользования.

8 сентября 8-летний мальчик в Фастове Киевской области, получил в школе две двойки. Поэтому ученик вышел из класса и не вернулся. Домой мальчик тоже не пришел. У него не было телефона, поэтому родители обратились в полицию. Ребенка нашли через несколько часов.

4 сентября под Одессой камеры наблюдения жилого массива "Радужный" зафиксировали жестокое обращение с ребенком. Сначала мальчика бил отец, а потом – мать малыша. На кадрах видно, что поведение родителей спровоцировало то, что ребенок поднимался не по ступенькам, а по пандусу.

Полиция обращается к родителям с просьбой провести беседы с детьми и объяснить им – ложный вызов полиции нарушает закон и влечет за собой ответственность.