Об этом сообщил местным телеграм-каналов один из пожарных 13 июля. Именно к нему обратился парень, когда купил воду. Юноша подписан в инстаграме Alex_Khodukin.

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Сообщение парня пожарному: видео телеграма "Харьков 16542!

"На что были деньги"

Парень записал пожарному аудиосообщение. Там говорилось о том, что он возле места пожара. Также сказал, какая пожарная бригада туда приехала. Вероятно, парень это говорил, чтобы мужчина знал, к каким коллегам обратиться.

Вот купил водички. На что были деньги,

– сказал школьник в видео.

В комментариях к сообщению об этом, многие написали, что это было напрасно. Мол, пожарные имеют воду с собой. Однако им возразил, вероятно, один из спасателей. По его словам, при выезде на вызов никто не думает о таких деталях.



Ответ на скептический комментарий / Скриншот 24 канала

Поклонник пожарных

В инстаграме школьника есть ссылка на его второй аккаунт – kh_emergency. Он там публикует фото служебных автомобилей экстренных служб.

Однако, следует отметить, что транспорта пожарных там больше. Также парень снимает видео с пожарными на вызовах

Аккаунт, где парень публикует фото служебных авто / Скриншот 24 канала

Обратите внимание! 29 июня спасатели из Днепра ярко поддержали сборную перед матчем со Швецией. Они сняли яркое видео, где играли футбол и выразили поддержку.