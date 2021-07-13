Школьник купил пожарным воду: решил помочь – видео
Источник:24 канал
Харьковский школьник наблюдал за тем, как пожарные тушат квартиру. Тогда решил купить им воды, поскольку в этот день было очень жарко.
Об этом сообщил местным телеграм-каналов один из пожарных 13 июля. Именно к нему обратился парень, когда купил воду. Юноша подписан в инстаграме Alex_Khodukin.
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Сообщение парня пожарному: видео телеграма "Харьков 16542!
"На что были деньги"
Парень записал пожарному аудиосообщение. Там говорилось о том, что он возле места пожара. Также сказал, какая пожарная бригада туда приехала. Вероятно, парень это говорил, чтобы мужчина знал, к каким коллегам обратиться.
Вот купил водички. На что были деньги,
– сказал школьник в видео.
В комментариях к сообщению об этом, многие написали, что это было напрасно. Мол, пожарные имеют воду с собой. Однако им возразил, вероятно, один из спасателей. По его словам, при выезде на вызов никто не думает о таких деталях.
Ответ на скептический комментарий / Скриншот 24 канала
Поклонник пожарных
В инстаграме школьника есть ссылка на его второй аккаунт – kh_emergency. Он там публикует фото служебных автомобилей экстренных служб.
Однако, следует отметить, что транспорта пожарных там больше. Также парень снимает видео с пожарными на вызовах