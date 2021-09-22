Школьник поджег храм Московского патриархата в Одесской области: хотел отомстить

В Болградском районе Одесской области 21 сентября произошло возгорание в недостроенном храме Московского патриархата. Туда направили спасателей, однако все погасили до их приезда. К счастью пожар оказался не слишком большим.

Впоследствии правоохранители установили, что это был поджог, который совершил школьник. Он таким образом хотел отомстить члену семьи священнослужителя, который там правит.

Ранее в области Московский патриархат устроил транспортный коллапс: стоит объездная Одессы – видео

Тушили ведрами с водой

В ГСЧС относительно инцидента обратился дежурный полиции. Он позвонил и сказал, что нужны пожарные примерно в 17:45. Тогда сразу направили спасателей в село Иванчанка, где это произошло.

Когда они приехали, оказалось, что пламя погасили несколько местных жителей. Они это сделали водой из ведер. Огонь уничтожил стол с церковной атрибутикой – свечами, образочками и другой полиграфической продукцией.

Огненная месть от школьника

Когда следователи начали устанавливать обстоятельства, они узнали, кто является основным подозреваемым. Им оказался 12-летний местный житель. Об этом журналистам рассказали анонимные источники в полиции.

Когда злоумышленника спросили, зачем это сделал, он сказал, что хотел отомстить своему однокласснику. Тот является сыном священника и якобы систематически над ним издевался.