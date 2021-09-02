Врачи диагностировали у него серьезную болезнь, лечение которой стоит бешеных денег. Однако в семье юноши такой суммы нет, поэтому его пытаются спасти силами неравнодушных людей.

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Головная боль не прекращается

Об этом рассказала на своей странице в фейсбуке волонтер Екатерина Головачева. У парня диагностировали инсульт. Он уже пришел в себя, однако постоянно чувствует сильную головную боль, которая не прекращается.

У него тяжелое расположение очага болезни. Поэтому врачам непросто добраться до нужных сосудов. Для высшего уровня профессиональной помощи Влада отправили в Киев.

Однако у родителей нет необходимой суммы для того, чтобы провести операцию. Несмотря на то, что деньги собирают и даже продали свой автомобиль, нужно еще 35 тысяч гривен.

Читайте полный текст сообщения Екатерины Головачевой:

Друзья, я впервые, впервые обращаюсь к вам за финансовой помощью. И прошу не для себя. Я прошу для Владика Щирого ученика средней школы №96, 9-В класса в Новокодацком районе в Днепре, ему всего 15 лет.

Прошло уже больше двух недель, с момента, как он вдруг на ровном месте потерял сознание и впал в кому. Ему диагностировали инсульт.

У него сложное рсположение очага. Врачи не могли понять как подойти к нужным сосудам: через пах или через трепанацию. Решение было принято. Владика отвезли в Киев. Но деньги на его операцию до сих пор не собраны в нужном объеме. Хотя знаю, что многие из вас перечисляли. Знаю, что делаете репосты. Но этого все ранов мало. Не хватает всего 35 000 грн. Всего лишь! Роители Владика выставили на продажу свое старое разобранное авто (деу ланос). Но и это не покроет недостояющей суммы.

Только что я создала страничку помощи Влада.

И сообщила об этом его маме. Я честно сказала, не знаю, поможет ли эта страница хоть чем-то. Но вы не представляете что было потом. Я пишу, у меня дрожат руки... Потом Влад отправил мне с аккаунта мамы голосовое сообщние "Спасибо Вам за то. что создаете страничку". Я ответила, что лучшая его благодарность мне будет встреча с ним, когда он выздоровеет. А он знаете что? Он ответил: "Обещайте, что когда я выздоровею, вы попьете со мной чай" Я реву, просто реву... Мне больно и хочется помочь всем, чем могу. Но я небогатый человек. Что я могу? У меня есть только мои подписчики, которые мне верят. И я могу только информировать вас всех о ходе лечения Владика, о его самочувствии, о его настроении. Может он сам сможет добавлять свои мысли и записи на страницу. Или его мама.

Я не знаю чем еще я могу помочь этому сильному духом мальчику. Не знаю. Если вы знаете, подскажите как...

А пока подписывайтесь на страничку все, кто желают Владу скорейшего выздоровления. И РЕПОСТ! Ваша моральная поддержка ему тоже очень-очень нужна, поверьте!

Карта его Мамы Ольги Пудло-Щирой

Пудло-Щирая О.Б 5168 7574 2281 3255

