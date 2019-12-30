Школьник с газовым баллончиком ограбил ломбард на полмиллиона гривен в Одессе

В Суворовском районе Одессы 16-летний парень вместе с сообщником совершили разбойное нападение на ломбард. В результате они похитили драгоценностей на более полумиллиона гривен. Инцидент произошел вечером 29 декабря на проспекте Добровольского.

По информации пресс-службы Нацполиции в Одесской области, один из злоумышленников остался снаружи, а другой зашел внутрь, распылил работнице в лицо газовый баллончик и разбил витрину.

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Правоохранителям удалось установить местонахождение и личность одного из злоумышленников. Им оказался 16-летний житель Одессы. Подростку уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса о разбое. Суд ему уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас полицейские пытаются установить личность и местонахождение другого злоумышленника. Следствие по этому делу продолжается.

К слову, также накануне в Южном вооруженные мужчины напали на грузовик, едущий из Киева. В общем злоумышленникам удалось похитить груза стоимостью свыше 52 миллионов гривен.