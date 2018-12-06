Школьник с ножом угрожал убить учителей и себя в Москве: что об этом известно

Утром 6 декабря в Москве в районе Жулебино в одну из школ пришел старшеклассник с ножом. Сначала подросток угрожал убить учителей, а после заявил, что зарежет и себя. В связи с инцидентом остальных школьников эвакуировали.

Как пишет Telegram-канал Mash, совершеннолетнего злоумышленника зовут Даня Горбатенко и ему-16 лет. По информации издания, то, что парень принес с собой в школу нож, заметили охрана и дежурный администратор – в частности, они увидели, как длинный нож торчал из-под его одежды. Следовательно, подростку дали пройти в раздевалку, закрыли дверь и изолировали от других детей.

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16-летний Даня Горбатенко пришел в школу с ножом и забаррикадировался

Даня Горбатенко – типичный волк-одиночка. Одноклассники говорят, что он – нелюдимый, замкнутый и скрытный. Со сверстниками отношения были напряженными, в школе с ним постоянно работал психолог. Однако агрессии он не проявлял и его акция для всех стала шоком. По словам одного из учеников, он всегда был нестабильным, агрессивным и неуравновешенным. Сейчас Даня Горбатенко сидит в одном из кабинетов, читает книгу, никого к себе не пускает и грозится убить себя,

– пишет ресурс.

Что говорят ученики школы о Дане: видео

Впоследствии в школу приехала мать парня, однако он ее к себе не пустил – "встал в агрессивную позу и пригрозил наложить на себя руки", а потом вообще выгнал. Впоследствии к переговорам подключили дедушку старшеклассника и тот с ним общался по телефону, пишут СМИ.

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Известно, родители юноши разведенны и он живет с мамой и отчимом, однако между женщиной и сыном отношения напряженные. Отчим – сотрудник правоохранительных органов.



Школу, где забаррикадировался подросток с ножом, окружили правоохранители

"Мама Дани твердо уверена, что ее сын пришел захватывать школу из-за таблеток. У него были сильные головные боли, он постоянно принимал лекарства – чтобы успокоиться. Какие именно это были препараты – обезболивающие или седативные – непонятно. Но мама уверена, что передернуло парня именно из-за них", – отмечает Mash.

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К слову, в результате инцидента из школы эвакуировали не всех детей – к примеру, в одном из корпусов на уроках осталась дети с 5 по 11 классы.

В школу, где произошло событие, прибыло большое количество полиции и медиков: видео

По словам учеников школы, где-то месяц или два назад Даня Горбатенко уже приходил в школу с ножом, ходил на переменах, и это зафиксировали камеры наблюдения.

В итоге парня правоохранителям все же удалось задержать во время операции ни он, ни кто другой не пострадали. Полицейским помогал дедушка, который отвлекал внука разговорами.

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"Как рассказал парень, ему приказали прийти в школу с ножом внутренние голоса. Они велели очистить ее от ненужных людей. Сейчас его везут в больницу, что с ним делать дальше, будут решать врачи. У Дани – подозрение на шизофрению и манию преследования. Есть информация, что, забаррикадировавшись в пустом кабинете, он читал книгу "Энциклопедия для подростков", – добавляют в Telegram-канале Mash.



Правоохранители возле кабинета, где забаррикадировался Даня

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа. В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.