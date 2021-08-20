Подростки решили это снять на видео и обнародовать в инстаграме. Об инциденте сообщили 20 августа, однако неизвестно, когда именно это случилось.

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Призналась лишь частично

Опубликовала в сети фото "развлечения" девушка, которая была там с другом. Сейчас о них известно лишь то, что они двое учатся в школе Каменского № 21.

Злоумышленница впоследствии заявила, что они с другом пришли на кладбище, когда кресты там уже были сломаны. Но она признала, что поджигала искусственные цветы, которые были на могилах.



Цветы на могиле, которые подожгла школьница / Фото "Информатора"

Противница кладбищ

Следует отметить, что злоумышленница не извинялась за свой поступок. Вто же время она рассказала, что является противницей кладбищ.

Такую позицию она объяснила тем, что все трупы лучше не хоронить, а завещать науке. Уголовное производство по этому инциденту не открывали.

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