Школьники изобрели презервативы, которые меняют цвет при обнаружении инфекций

Трое подростков из Великобритании изобрели презервативы, меняющие цвет при выявлении инфекций, которые передаются половым путем.

На презервативе будут антитела, которые будут взаимодействовать с антигенами инфекций, что передаются половым путем, заставляя презерватив менять цвет в зависимости от заболевания, пишет BBC.

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То есть, если презерватив подвергался воздействию хламидии, он может светиться зеленым; желтым – если это герпес; фиолетовым – если это вирус папилломы человека и синим – если сифилис.



Подростки, которые придумали изобретение

Однако, пока неизвестно, будут ли презервативы реагировать на наличие инфекций, которые передаются половым путем у всех участников полового контакта.

Изобретение уже выиграло главный приз TeenTech в Великобритании. Им также заинтересовались многие компании, производящие презервативы.

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