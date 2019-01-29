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      Школьники изобрели презервативы, которые меняют цвет при обнаружении инфекций

      19 Читати новину українською
      Презервативы, которые меняют цвет
      Презервативы, которые меняют цвет / rhconnect.wordpress.com

      Трое подростков из Великобритании изобрели презервативы, меняющие цвет при выявлении инфекций, которые передаются половым путем.

      На презервативе будут антитела, которые будут взаимодействовать с антигенами инфекций, что передаются половым путем, заставляя презерватив менять цвет в зависимости от заболевания, пишет BBC.

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      То есть, если презерватив подвергался воздействию хламидии, он может светиться зеленым; желтым – если это герпес; фиолетовым – если это вирус папилломы человека и синим – если сифилис.

      підлітки, які придумали винахід
      Подростки, которые придумали изобретение

      Однако, пока неизвестно, будут ли презервативы реагировать на наличие инфекций, которые передаются половым путем у всех участников полового контакта.

      Изобретение уже выиграло главный приз TeenTech в Великобритании. Им также заинтересовались многие компании, производящие презервативы.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Великобритания Здоровье Здоровая жизнь Наука Секс
      Источник: 24 Канал
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