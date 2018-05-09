Школьники Киева инициировали установление компостеров для переработки пищевых отходов

Ежедневно в одной школьной столовой накапливается от 10 до 30 литров органических отходов, которые обычно попадают на свалку.

Украинские ученики Никита Шульга и София-Кристина Борисюк решили, что там таким отходам не место – их можна переработать и использовать уже в качестве удобрения для деревьев. Для этого нужна специальная емкость и черви-старатели, которые и перерабатывают отходы. Идею решили реализовать в своей киевской школе №17.

"Я увидел, как много органики в школе просто выбрасывается. Переработка бумаги, стекла и т.д. у нас в стране налажена, а вот переработка органики – то нет. Хотя заводы для этого не нужны. Я начал детально изучать этот вопрос. Предложил руководству школы. К нам лояльно относились, часть учеников загорелась этой идеей", – пояснил Никита.

Важную роль для проекта сыграла встреча Никиты Шульги с министром экологии Остапом Семераком, который узнал об инициативе школьников. Он был удивлен и решил помочь сделать проект более масштабным. Идея понравилась и министру образования Лилии Гриневич. Инициативу поддержали ОО "Украина без мусора". В конце концов, был объявлен эко-образовательный конкурс "КОМПОЛ" (от слов компостер и школа). Остап Семерак сказал, что по результатам конкурса компостеры получат уже этим летом 200 школ по всей Украине. Хотя желающих на сегодняшний день было вдвое больше.

"Экологическое образование может изменить будущее. Старшеклассники, с которыми мы сегодня встречались, точно люди будущего. Они глубоко разбираются в экологических проблемах. Иногда ловил себя на мысли, что общаюсь с узкопрофильными специалистами. Эти дети будут жить в другом мире, где ценными ресурсами будут не нефть и газ, а вода и воздух ", – сказал Остап Семерак после общения с учениками гимназии биотехнологий №177 г.Киева, на территории которой объявлялись результаты конкурса.

"Мы научили детей ответственному отношению к своей жизни. Например, будут отходы дальше загромождать двор дома, школы, Украине, будут ли они применены с пользой, – добавила министр образования Лилия Гриневич. – В Великобритании, когда решили сортировать мусор, ситуацию изменить смогли дети. Их с детства приучали сортировать мусор, поэтому дети приходили домой и рассказывали, как сортировать отходы. С вашей помощью мы сможем сделать это и в Украине".

В рамках проекта "КОМПОЛ" до сентября этого года будут установлены компостеры в 200 школах Украины. "Это доступный и малозатратный механизм. Было бы правильно, чтобы компостеры были бы установлены во всех школах", –отметил Остап Семерак.

Проект дает возможность распространить образовательную программу среди молодежи в правильном обращении с отходами. Важно и то, что его поддерживают финансовые доноры, благодаря чему проект и смог стать масштабным. "Мы поддерживаем любые проекты, направленные на изменение поведения человека относительно отходов. Реализовать этот проект помогает Фонд Кока-Кола. И он является частью огромного образовательного проекта по сортировке и переработке отходов, который мы воплощаем при ее поддержке", – сказала председатель ОО "Украина без мусора" Евгения Аратовская.