Школьники на перемене заправляли электронную сигарету: 5 детям стало плохо

В Ивано-Франковске шестиклассник принес в школу электронную сигарету и вместе с одноклассниками пытался заправить ее во время перерыва.

Как пишет местное издание КУРС, инцидент произошел в городской общеобразовательной школе №19. Ученик 6-го класса приобрел электронное устройство у семиклассника.

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После того, как школьники на перемене пытались самостоятельно заправить электронную сигарету, пятерым детям стало плохо.

Вещество, которым они пыталась заправить устройство, разлилось. Впоследствии несколько детей жаловались на отравление и тошноту.

12-летнюю девочку госпитализировали с отравлением. По словам медиков, ребенок отравился именно веществом, которым заправляют е-сигареты.

В полиции выяснили детали инцидента, теперь родители шестиклассника, который принес в школу опасное вещество, оштрафуют.