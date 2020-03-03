Школьники сдавали несуществующие квартиры в Киеве: как работала схема

В Киеве правоохранители задержали трех мужчин, которые обманом получали деньги у людей за якобы аренду квартир.

В течении 2018-2019 годов ребята искали своих жертв через объявления в интернете, сообщает прокуратура Киева.

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По данным правоохранителей, двое злоумышленников являются несовершеннолетними. Они размещали объявления о сдаче в аренду квартир в Киеве. В дальнейшем злоумышленники получали от клиентов плату за первый и последний месяц аренды.

Но арендаторы, которые приезжали в съемные квартиры, уже не могли попасть в помещение.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "мошенничество". Сейчас продолжается досудебное расследование.