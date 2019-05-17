18:08
17 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
      Вєсті Кремля
      22:10, 16 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, 16 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, 16 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Школы каких микрорайонов Киева станут самыми переполненными: результаты исследования

      28 Читати новину українською
      Школа
      Школа / tvoemisto.tv

      Где сейчас больше всего детей в классах младшей школы, как ситуация изменится за несколько лет, в школах каких микрорайонов наибольший недобор или перебор. Исследовали аналитики проекта ЛУН Город.

      В ближайшее время новых коммунальных школ в Киеве не будут открывать, об этом свидетельствуют декларации строительства на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции. Население Киева в результате внутренней миграции продолжит увеличиваться. Количество учащихся младших классов возрастет и благодаря всплеску рождаемости, который Госслужба статистики фиксировала 6-8 лет назад. Как это повлияет на наполняемость коммунальных школ Киева, проанализировала команда крупнейшего в Украине поисковика жилья ЛУН в рамках городского социального проекта ЛУН Город.

      Сейчас больше всего детей в классах младшей школы на Позняках, Осокорках, Соломенке, Борщаговке, Святошино, Академгородке. За несколько лет, по прогнозам аналитиков ЛУН Город, на первых позициях будут те же жилые массивы – Позняки, Осокорки, Соломенка, Борщаговка, Святошин, Академгородок. К списку присоединятся часть Троещины и Русановка. Максимальную заполненность начальных классов будет иметь и территория между станциями метро "Университет" и "Политехнический институт".

      Лучше всего охвачена школами центральная часть города. Они не такие большие, как в новых жилых районах, однако размещены гуще.

      В микрорайонах советской застройки, спланированных в парадигме модернистской архитектуры, плотность школ тоже высокая. Здесь речь об Оболони, Троещине, Харьковском массиве.

      Проблемы с доступностью школ имеют районы усадебной застройки, в частности Жуляны, Русановские сады и усадебная застройка Осокорков. Чем меньше населения в районе, тем меньше школ, а соответственно и меньше выбор. Это касается Куреневки, Корчеватого, ДВРЗ, Быковни, Новобеличей и подобных районов смешанной застройки.

      В целом в Киеве сейчас действует около 500 школ. Примерно 90% общеобразовательных находятся в коммунальной собственности города. Кроме того, работают государственные – для талантливых детей со всей страны. Ориентировочно 10% рынка образовательных услуг заняли частные школы с соответствующей лицензией.

      Согласно официальным данным, максимальный перебор учеников в школах № 23 (Быковня), лицеях № 171 (Печерск), № 329 (Позняки) и "Интеллект" (Дружбы народов). Наполняемость этих заведений составляет более 200%.

      Недобор учащихся наблюдается в гимназии "Оболонь", школах № 192 и № 212 (Лесной массив), № 114 (Подол), № 278 (Троещина). Эти заведения заполнены менее чем на 35%.

      blog_ava
      Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
      сегодня
      24873
      Теги: Новости Украины Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      сегодня , 18:04 Кто и как формирует коалицию в парламенте: инфографика
      Ірина Поліщук 7
      Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      сегодня , 17:02 Рейтинги "предпочтительных" премьеров – тест на узнаваемость при выборах в Раду
      Злой Одессит 434
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сегодня , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 1694
      Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде
      сегодня , 14:05 Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде
      750
      "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      сегодня , 14:00 "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      Сергій Фурса 297
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук