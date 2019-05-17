Школы каких микрорайонов Киева станут самыми переполненными: результаты исследования

Где сейчас больше всего детей в классах младшей школы, как ситуация изменится за несколько лет, в школах каких микрорайонов наибольший недобор или перебор. Исследовали аналитики проекта ЛУН Город.

В ближайшее время новых коммунальных школ в Киеве не будут открывать, об этом свидетельствуют декларации строительства на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции. Население Киева в результате внутренней миграции продолжит увеличиваться. Количество учащихся младших классов возрастет и благодаря всплеску рождаемости, который Госслужба статистики фиксировала 6-8 лет назад. Как это повлияет на наполняемость коммунальных школ Киева, проанализировала команда крупнейшего в Украине поисковика жилья ЛУН в рамках городского социального проекта ЛУН Город.

Сейчас больше всего детей в классах младшей школы на Позняках, Осокорках, Соломенке, Борщаговке, Святошино, Академгородке. За несколько лет, по прогнозам аналитиков ЛУН Город, на первых позициях будут те же жилые массивы – Позняки, Осокорки, Соломенка, Борщаговка, Святошин, Академгородок. К списку присоединятся часть Троещины и Русановка. Максимальную заполненность начальных классов будет иметь и территория между станциями метро "Университет" и "Политехнический институт".

Лучше всего охвачена школами центральная часть города. Они не такие большие, как в новых жилых районах, однако размещены гуще.

В микрорайонах советской застройки, спланированных в парадигме модернистской архитектуры, плотность школ тоже высокая. Здесь речь об Оболони, Троещине, Харьковском массиве.

Проблемы с доступностью школ имеют районы усадебной застройки, в частности Жуляны, Русановские сады и усадебная застройка Осокорков. Чем меньше населения в районе, тем меньше школ, а соответственно и меньше выбор. Это касается Куреневки, Корчеватого, ДВРЗ, Быковни, Новобеличей и подобных районов смешанной застройки.

В целом в Киеве сейчас действует около 500 школ. Примерно 90% общеобразовательных находятся в коммунальной собственности города. Кроме того, работают государственные – для талантливых детей со всей страны. Ориентировочно 10% рынка образовательных услуг заняли частные школы с соответствующей лицензией.

Согласно официальным данным, максимальный перебор учеников в школах № 23 (Быковня), лицеях № 171 (Печерск), № 329 (Позняки) и "Интеллект" (Дружбы народов). Наполняемость этих заведений составляет более 200%.

Недобор учащихся наблюдается в гимназии "Оболонь", школах № 192 и № 212 (Лесной массив), № 114 (Подол), № 278 (Троещина). Эти заведения заполнены менее чем на 35%.