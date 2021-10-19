Трагедия произошла 19 октября. Сейчас разыскивают родителей погибшей девушки. В сети публикуют видео с места аварии.

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Девушка шла в наушниках

На железнодорожном перегоне Люботин – Новая Бавария в поселке Песочине поезд сообщением Львов – Бахмут сбил девушку.

По данным местных телеграмм-каналов, девушка переходила железнодорожные пути в наушниках.

Поезд сбил девушку в наушниках: видео с телеграмму "ТРУХА"

Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений. Сейчас полицейские осматривают место трагедии. Все обстоятельства и причину трагедии выясняют.