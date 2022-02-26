Международные партнеры продолжают поддерживать Украину. В частности, Латвия пришлет в страну более 3 десятков грузовиков с помощью.
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Латвия направляет Украине помощь
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что его страна передает Украине более 30 грузовиков с помощью. Ими доставят:
- шлемы,
- сухие пайки,
- медицинские приборы,
- лекарства,
- 500 тонн дизельного горючего.
Пока украинская армия продолжает сопротивляться российской агрессии, будет независимой Украина и безопасной Европа! Латвия с вами,
– подчеркнул Пабрикс.
Латвия посылает Украине помощь / Твиттер Артиса Пабрикса
Министр обороны Латвии потролил россиян
Артис Пабрикс ранее потролил россиян. Он опубликовал в твиттере такой призыв к гражданам России: "не приезжайте в Украину, там вас ждет смерть". К этим словам министр добавил картинку-мем с подписью: "взяли Киев и отдыхают". На фото были убитые оккупанты.
К слову! Москве следовало бы прислушаться к словам представителя Латвии. Ведь только к утру 26 февраля украинская армия обезвредила более 3 500 россиян.
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