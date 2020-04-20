Шмигаль не сумел провести переговоры с Меркель из-за "непредсказуемых неотложных дел"

Пришлось перенести видеоконференцию с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Про це повідомив власне очільник українського уряду. За словами Шмигаля, "на жаль, у колеги виникли непередбачувані невідкладні справи".

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Ми з розумінням до цього ставимося, адже в часи пандемії трапляється різне. Домовилися перенести зустріч на зручний для обох сторін час,

– підкреслив Шмигаль.

Зауважимо, що в умовах карантину більшість політиків спілкуються між собою не через особисті зустрічі, а з допомогою відеоконференцій.

Що відомо про стан здоров’я Ангели Меркель

Канцлер Німеччини вийшла з 14-деної самоізоляції на початку квітня. Річ у тім, що 20 березня вона відвідувала свого лікаря (їй ввели запобіжну вакцину проти пневмококової інфекції), але невдовзі виявилося, що медик хворіє на коронавірус. Тож 65-річна канцлерка вирішила піти на самоізоляцію.

Перед цим Ангела Меркель звернулася до німецького народу через коронавірус. Вона наголосила, що таких викликів перед Німеччиною не було ще з часів Другої світової війни. Однак, опісля папараці спіймали її за незатійливою справою: політикиня скуповувала продукти в одному з супермаркетів Берліна.

Потім два тести поспіль показали відсутність в її організмі коронавірусу.

Німеччина перебуває на 5 місці у світі за кількістю заражених коронавірусом. Станом на ранок 20 квітня тут на коронавірус захворіли 141 672 людини. На жаль 4 404 інфікованих померли. За словами медиків, за весь час вилікувалися приблизно 91,5 тисячі осіб.

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