Шмигаль про зміни до бюджету: Зростання економіки вдасться відновити ще в 2020 році
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що вже у другій половині 2020 року вдасться відновити зростання української економіки. У підсумку це дасть змогу повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей.
Так глава правительства прокомментировал несколько важных шагов, которые удалось сделать украинской власти. Говорится о внесении изменений в бюджет и создание Фонда борьбы с коронавирусом в частности.
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Рада поддержала изменения в бюджет
По словам Шмыгаля, благодаря принятой версии изменений в Госбюджет украинской власти удалось вернуть расходы многих программ. В частности, это касается финансирования регионов, культуры и образования.
Важно помнить, что бюджетные средства – это средства украинских налогоплательщиков. Сегодня наши граждане своим примером показывают, какие приоритеты надо реализовывать уже сейчас,
– подчеркнул он.
Премьер рассказал, на какие отрасли следует обратить внимание в первую очередь и что удалось сделать власти:
- Поддержка врачей и закупка медицинского оборудования.
Теперь расходы Минздрава увеличены на 16,4 миллиарда гривен. Вместе с другими расходами, финансирование медицины вырастет практически в 1,5 раза.
- Забота о пенсионерах и уязвимых слоях населения.
Для этого расходы Пенсионного фонда увеличили на 29,7 миллиарда гривен.
- Поддержка людей, потерявших доход из-за коронакризиса.
В бюджете власть предусмотрела выплаты по безработице и программы поддержки малого бизнеса. Расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 миллиарда гривен.
Создание Фонда борьбы с COVID-19
Также изменения в Госбюджет предусматривают создание Фонда борьбы с коронавирусом. Шмыгаль заметил, что средства из него будут направлены на:
- закупку медицинских товаров,
- дополнительные выплаты медикам,
- предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.
В то же время в Фонде заложена возможность восстановления расходов на программы, которых коснулась сокращение в изменениях в бюджет.
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Мы верим, что совместными усилиями президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это позволит вернуться к полноценному финансированию всех отраслей,
– подытожил Шмыгаль.
По словам нардепа от "Слуги народа" Василия Мокана, после карантина Кабинет Министров планирует повторно пересмотреть Государственный бюджет. В частности, правительство рассчитывает сэкономить деньги Фонда борьбы с коронавирусом.
Мокан добавил, что сейчас происходит некая унификация, когда все средства собирают в один фонд. Ее целью является ведение эффективной борьбы с коронавирусом.
Заметим, что на Фонд борьбы с коронавирусом выделили 64 миллиарда гривен.
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