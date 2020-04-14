Шмигаль про зміни до бюджету: Зростання економіки вдасться відновити ще в 2020 році

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що вже у другій половині 2020 року вдасться відновити зростання української економіки. У підсумку це дасть змогу повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей.

Так глава правительства прокомментировал несколько важных шагов, которые удалось сделать украинской власти. Говорится о внесении изменений в бюджет и создание Фонда борьбы с коронавирусом в частности.

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Рада поддержала изменения в бюджет

По словам Шмыгаля, благодаря принятой версии изменений в Госбюджет украинской власти удалось вернуть расходы многих программ. В частности, это касается финансирования регионов, культуры и образования.

Важно помнить, что бюджетные средства – это средства украинских налогоплательщиков. Сегодня наши граждане своим примером показывают, какие приоритеты надо реализовывать уже сейчас,

– подчеркнул он.

Премьер рассказал, на какие отрасли следует обратить внимание в первую очередь и что удалось сделать власти:

Поддержка врачей и закупка медицинского оборудования.

Теперь расходы Минздрава увеличены на 16,4 миллиарда гривен. Вместе с другими расходами, финансирование медицины вырастет практически в 1,5 раза.

Забота о пенсионерах и уязвимых слоях населения.

Для этого расходы Пенсионного фонда увеличили на 29,7 миллиарда гривен.

Поддержка людей, потерявших доход из-за корона кризиса .

В бюджете власть предусмотрела выплаты по безработице и программы поддержки малого бизнеса. Расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 миллиарда гривен.

Создание Фонда борьбы с COVID-19

Также изменения в Госбюджет предусматривают создание Фонда борьбы с коронавирусом. Шмыгаль заметил, что средства из него будут направлены на:

закупку медицинских товаров,

дополнительные выплаты медикам,

предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.

В то же время в Фонде заложена возможность восстановления расходов на программы, которых коснулась сокращение в изменениях в бюджет.

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Мы верим, что совместными усилиями президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это позволит вернуться к полноценному финансированию всех отраслей,

– подытожил Шмыгаль.

По словам нардепа от "Слуги народа" Василия Мокана, после карантина Кабинет Министров планирует повторно пересмотреть Государственный бюджет . В частности, правительство рассчитывает сэкономить деньги Фонда борьбы с коронавирусом.

Мокан добавил, что сейчас происходит некая унификация, когда все средства собирают в один фонд. Ее целью является ведение эффективной борьбы с коронавирусом.