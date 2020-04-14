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      Шмигаль про зміни до бюджету: Зростання економіки вдасться відновити ще в 2020 році

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      Денис Шмыгаль / Пресс-служба Кабинета Министров

      Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що вже у другій половині 2020 року вдасться відновити зростання української економіки. У підсумку це дасть змогу повернутися до повноцінного фінансування всіх галузей.

      Так глава правительства прокомментировал несколько важных шагов, которые удалось сделать украинской власти. Говорится о внесении изменений в бюджет и создание Фонда борьбы с коронавирусом в частности.

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      По словам Шмыгаля, благодаря принятой версии изменений в Госбюджет украинской власти удалось вернуть расходы многих программ. В частности, это касается финансирования регионов, культуры и образования.

      Важно помнить, что бюджетные средства – это средства украинских налогоплательщиков. Сегодня наши граждане своим примером показывают, какие приоритеты надо реализовывать уже сейчас,
       – подчеркнул он.

      Премьер рассказал, на какие отрасли следует обратить внимание в первую очередь и что удалось сделать власти:

      • Поддержка врачей и закупка медицинского оборудования.

      Теперь расходы Минздрава увеличены на 16,4 миллиарда гривен. Вместе с другими расходами, финансирование медицины вырастет практически в 1,5 раза.

      • Забота о пенсионерах и уязвимых слоях населения.

      Для этого расходы Пенсионного фонда увеличили на 29,7 миллиарда гривен.

      • Поддержка людей, потерявших доход из-за коронакризиса.

      В бюджете власть предусмотрела выплаты по безработице и программы поддержки малого бизнеса. Расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 миллиарда гривен.

      Создание Фонда борьбы с COVID-19

      Также изменения в Госбюджет предусматривают создание Фонда борьбы с коронавирусом. Шмыгаль заметил, что средства из него будут направлены на:

      • закупку медицинских товаров,
      • дополнительные выплаты медикам,
      • предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.

      В то же время в Фонде заложена возможность восстановления расходов на программы, которых коснулась сокращение в изменениях в бюджет.

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      Мы верим, что совместными усилиями президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это позволит вернуться к полноценному финансированию всех отраслей,
       – подытожил Шмыгаль.

      По словам нардепа от "Слуги народа" Василия Мокана, после карантина Кабинет Министров планирует повторно пересмотреть Государственный бюджет. В частности, правительство рассчитывает сэкономить деньги Фонда борьбы с коронавирусом.

      Мокан добавил, что  сейчас происходит некая унификация, когда все средства собирают в один фонд. Ее целью является ведение эффективной борьбы с коронавирусом.

      Заметим, что на Фонд борьбы с коронавирусом выделили 64 миллиарда гривен.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Бюджет Деньги Коронавирус в Украине Бюджет 2020 Верховная Рада Денис Шмыгаль Новости Украины Новости политики
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