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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Шмыгаль говорит, что 80% предприятий работали в карантин

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Денис Шмыгаль рассказал, какие сферы экономики пострадали больше всего
Денис Шмыгаль рассказал, какие сферы экономики пострадали больше всего / Пресс-служба Кабмина

Во время строгого карантина в Украине пострадали шесть отраслей экономики. В то же время подавляющее большинство предприятий, которые составляют 80% экономики, работали.

Больше всего в карантин пострадали транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1".

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Относительно экономического коллапса. Мы же закрывали не всю экономику: 80% экономики, предприятий работало. Закрыто было только шесть отраслей, – отметил Шмыгаль.

По его словам, были закрыты именно те отрасли, которые содержали наибольшее количество рабочих мест для малого бизнеса, поэтому больше всего пострадал именно он.

Однако, правительство готовит ряд программ, которые будут способствовать восстановлению малого и среднего бизнеса.

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Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус в Украине Денис Шмыгаль Мировой кризис 2020 Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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