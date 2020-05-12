Шмыгаль говорит, что 80% предприятий работали в карантин

Во время строгого карантина в Украине пострадали шесть отраслей экономики. В то же время подавляющее большинство предприятий, которые составляют 80% экономики, работали.

Больше всего в карантин пострадали транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1".

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Относительно экономического коллапса. Мы же закрывали не всю экономику: 80% экономики, предприятий работало. Закрыто было только шесть отраслей, – отметил Шмыгаль.

По его словам, были закрыты именно те отрасли, которые содержали наибольшее количество рабочих мест для малого бизнеса, поэтому больше всего пострадал именно он.

Однако, правительство готовит ряд программ, которые будут способствовать восстановлению малого и среднего бизнеса.

Ослабление карантина с 11 мая / Инфографика 24 канала