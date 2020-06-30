Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что ProZorro нельзя отменять, ведь это правильный механизм для преодоления коррупции.

В интервью BBC он пояснил, что ProZorro – это яркий, эффективный инструмент, который признали в Европе.

К слову Готов уйти в любой момент, – Шмыгаль о своей отставке

"Поэтому ProZorro не может быть отменено, этот инструмент будет жить", – отметил Шмыгаль.

Мы не говорим о локализации, это противоречит нашим договоренностям с европейскими и мировыми партнерами. Но мы говорим сегодня об определении других неценовых критериев в государственных закупках,

– рассказал премьер-министр.

Он считает, что введение локализации, как квалификационного критерия для участия в некоторых сферах государственных закупок, поддержит экономику Украины. Таким путем движется большинство стран мира, когда наступил кризис.

Законопроект о локализации: что известно?

Его зарегистрировали в Верховной Раде 25 июня. Он, в частности, предусматривает выделение 4 основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается локализация на уровне 25 – 40%. Авторами документа являются нардепы Дмитрий Наталуха, Дмитрий Кисилевский и Роксолана Пидласа.

Шмыгаль также убежден, что во втором полугодии в экономике Украины начнется рост в противоположность тому падению, которое мы получили во втором квартале из-за мирового коронакризиса, экономического кризиса, падения экспортных поставок и локдауна основных потребительских сфер в Украине.

"Консолидированный макропрогноз министерства экономики говорит, что падение составит 4,8%. Хочется сделать все, чтобы этот процент был минимизирован, поэтому мы сейчас над этим и работаем", – добавил глава Кабмина.