Правительство не будет требовать от Нацбанка "особой" эмиссии гривны. Кабмин также обсуждает с НБУ вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции.

Однако курс должен устанавливаться рынком. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во вторник, 28 июля, во время поездки на Полтавщину.

Стоящее Украина – не США: почему печатать деньги сейчас опасно

Отметим, что ранее в "Слуге народа" говорили о запуске печатного станка и предполагаемой эмиссии гривны. Шмыгаль убеждает, что правительство и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности. Он выступает против искусственной девальвации гривны.

Справка. Девальвация – процесс, когда национальная валюта обесценивается относительно других валют. То есть, ее курс снижается.



Эмиссия – выпуск денег, приводящих к общему увеличению денежной массы, находящейся в обороте.

Премьер подчеркнул, что такие вопросы с Нацбанком не обсуждаются, ведь он ведет собственную монетарную политику. А основной целью НБУ является сохранение стабильности гривны, финансовой системы и ценовой стабильности в стране в целом.