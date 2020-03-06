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      Шмыгаль анонсировал масштабную реформу ГАСИ: что об этом известно

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      Новоизбранный Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции. По его словам, Кабмин возьмется за это на следующей неделе.

      По словам главы правительства, в Украине существует еще немало органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию. Об этом Шмыгаль заявил в эфире программы Шустер Live телеканала "Украина".

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      ГАСИ – это клещ на здоровом теле строительного рынка, и общество увидит первые шаги по его реформированию в ближайшее время,
      – отметил Шмигаль.

      Отметим, что в предыдущем правительстве Алексея Гончарука вопросом реформирования инспекции занимался нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Что такое ГАСИ и чем она занимаетсяГосударственная архитектурно-строительная инспекция – это орган власти, который осуществляет государственную политику в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора. Проще говоря, именно она выдает разрешения и все согласования на возведение строительных объектов в стране. Фактически, у ГАСИ настоящая государственная монополия, которую чиновники приблизили к коммерческой.

      Строительная отрасль в Украине является одной из наиболее коррумпированных в стране, а размеры откатов за предоставление земельных участков под коммерческую застройку особенно велики. Именно с ГАСИ  связывают немало коррупционных скандалов в сфере строительства.

      Что известно о планах власти реформировать ГАСИ

      Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 марта, заявил, что ждет ликвидации ГАСИ в течение двух ближайших недель. Зеленский добавил, что в ближайшее время состоится презентация концепции органа.

      С 29 декабря 2019 года исполняющей обязанности председателя ГАСИ является бывшая сотрудница Минобразования Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что аудит ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий, выданных с нарушениями. По ее словам, долгое время чиновники ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Украины Новое правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль Реформы Архитектура Строительство Новости политики
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